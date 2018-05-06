زيزو: تعادل الأهلي مع الترجي التونسي منطقي

قال عبد العزيز عبد الشافي المدير الرياضي للنادي الأهلي، إن الإصابات والغيابات أثرت على النادي الأهلي في الفترة الأخيرة، لا سيما وأن هناك أكثر من عنصر أساسي غائب عن الفريق.





وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج المدرج الذي يقدمه إبراهيم عبد الجواد على قناة "DMC": "أرى أن النتيجة التي حققها الفريق أمام الترجي التونسي بالتعادل السلبي نتيجة منطقية وجيدة في ظل الغيابات الكثيرة التي تعرض لها الفريق".





واستطرد زيزو قائلا: "الأهلي والترجي هما أقوى المرشحين للفوز بدوري أبطال إفريقيا، والتعادل في انطلاق دور المجموعات يعتبر امر منطقي، ولكن النتائج سوف تتحسن في الفترة المقبلة".