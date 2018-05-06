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متحدث "الوزراء" يكشف تفاصيل لقاء شريف إسماعيل بسفير الهند في مصر

الأحد 06/مايو/2018 - 08:45 م
متحدث الوزراء يكشف تفاصيل لقاء شريف إسماعيل بسفير الهند في مصر
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كساب أحمد
 
قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل قابل سفير الهند في مصر، وتم الحديث معه على زيادة التعاون مع الهند في عدد من المجالات، منها إنشاء منطقة اقتصادية هندية في محور قناة السويس، والتعاون مع الهند في مجال البرمجيات. 

وتابع "سلطان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الأحد، أن الجانب الهندي طرح إمكانية التعاون في مجال السكة الحديد، ودعم التجارة بين البلدين من خلال دعم النقل البحري خلال المرحلة المقبلة. 
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