متحدث "الوزراء" يكشف تفاصيل لقاء شريف إسماعيل بسفير الهند في مصر

قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل قابل سفير الهند في مصر، وتم الحديث معه على زيادة التعاون مع الهند في عدد من المجالات، منها إنشاء منطقة اقتصادية هندية في محور قناة السويس، والتعاون مع الهند في مجال البرمجيات.



