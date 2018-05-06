ضريبة 2.5% على المخيمات السياحية والنزل الزراعية
الأحد 06/مايو/2018 - 08:41 م
صرحت مصادر إعلامية اليوم الأحد، أن وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في بوابة بلدي، قررت فرض ضريبة بنسبة 2.5% من إجمالي الأجرة اليومية للمخيمات البيئية السياحية، وتطبيق الضريبة بالنسبة ذاتها على تأجير النزل الزراعية.
وقالت المصادر، إن الضريبة ستطبق بنسبة 5%، على فنادق الطرق والفلل الفندقية المصنفة بـ 5 نجوم و 4 نجوم وستفرض بنسبة 2.5% للموتيلات المصنفة بثلاث نجوم فما دون والفنادق غير المصنفة.
وأضافت المصادر، أن عدم التزام المنشأة بإدخال معلومات الإشغال بشكل دقيق سيعرضها للمساءلة القانونية.
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