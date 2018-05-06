الاتحاد يوضح حقيقة التفاوض مع ثنائي الأهلي

قال محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، إن ناديه بدأ في تلبية طلبات محمد عمر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بشأن الصفقات الصيفية الجديدة.





وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج المدرج الذي يقدمه إبراهيم عبد الجواد على قناة "DMC": "تعاقدنا مع ديديه كورية لاعب المقاولون العرب، ومحمود الغرباوي حارس مرمى الداخلية، ونفاوض الاهلي لضم لاعب مواليد عام 1997 من قطاع الناشئين بالنادي".





واستطرد قائلا: "لم يحدث أي حوار مع النادي الاهلي، بخصوص ميدو جابر أو صبري رحيل، ولكننا تحدثنا معهم بخصوص فوزي الحناوي المعار إلينا من الموسم الماضي، وطلبنا مشاركته في البطولة العربية ووافق الأهلي على الأمر".