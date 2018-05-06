رئيس حزب الوفد ناعيًا خالد محيي الدين: شخصية فذة سابقة لعصرها

نعى المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، خالد محيي الدين، مؤسس حزب التجمع وعضو مجلس قيادة ثورة 23 يوليو، موضحًا أن "محيي الدين" كان فارسًا عندما كان جنديًا، وفارسًا عندما كان رجل سياسية وصاحب رأي وصاحب فكر، ونحن نحترم صاحب الرأي والفكر ولو كان على نقيض ما نؤمن به.





وأضاف "أبو شقة"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن عالم السياسية يستلزم أن يكون هناك تعددية في الرأي والفكر، مادام الجميع يصب وينتهي نحو هدف واحد وهو حماية الدولة المصرية وحماية الوطن والمواطن، والجميع في بوتقة الوطنية والتقييم السياسي يقف على مشافة واحدة من التقدير والإحترام.



