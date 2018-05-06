"الوزراء": مؤشرات غير مسبوقة للاقتصاد المصري تفوق كل التوقعات

قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك مؤشرات غير مسبوقة للاقتصاد المصري تفوق التوقعات، وهذا ينبأ بمستقبل جيد لمصر، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء شريف إسماعيل أكد أن هذا الإنجاز حدث بجهد ومساندة من الشعب ومشاركة من القطاع الخاص كتحفيز للاقتصاد.



وتابع "سلطان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الأحد، أن هناك جهد حدث في البيئة التشريعية سواء فيما يتعلق بإصدار تشريعات جديدة او تعديل تشريعات قائمة بهدف إزالة البيروقراطية من أمام المستثمرين.



وأشار إلى أن الدولة ستعمل الفترة المقبلة على إتاحة المزيد من فرص العمل، وزيادة الاستثمارات بشكل أكبر.

