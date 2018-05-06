ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"الوزراء": مؤشرات غير مسبوقة للاقتصاد المصري تفوق كل التوقعات

الأحد 06/مايو/2018 - 08:42 م
الوزراء: مؤشرات غير مسبوقة للاقتصاد المصري تفوق كل التوقعات
السفير أشرف سلطان
طباعة
كساب أحمد
 
قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك مؤشرات غير مسبوقة للاقتصاد المصري تفوق التوقعات، وهذا ينبأ بمستقبل جيد لمصر، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء شريف إسماعيل أكد أن هذا الإنجاز حدث بجهد ومساندة من الشعب ومشاركة من القطاع الخاص كتحفيز للاقتصاد.

وتابع "سلطان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الأحد، أن هناك جهد حدث في البيئة التشريعية سواء فيما يتعلق بإصدار تشريعات جديدة او تعديل تشريعات قائمة بهدف إزالة البيروقراطية من أمام المستثمرين.

وأشار إلى أن الدولة ستعمل الفترة المقبلة على إتاحة المزيد من فرص العمل، وزيادة الاستثمارات بشكل أكبر.
المزيد عن: مصر السفير أشرف سلطان اقتصاد اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر سيتي
0
x
14:30
0
هيديرسفيلد تاون
تشيلسي
0
x
17:30
0
ليفربول
آرسنال
0
x
17:30
0
بيرنلي
الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد
0
x
16:15
0
إسبانيول
برشلونة
-
x
20:45
-
ريال مدريد
الدوري البرتغالي الممتاز
بورتو
-
x
21:15
-
فييرينسي
الدوري الإيطالي
أودينيزي
0
x
12:30
4
انتر ميلان
لاتسيو
1
x
15:00
1
أتلانتا
نابولي
2
x
15:00
2
تورينو
كالياري
-
x
20:45
-
روما
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
نهضة بركان - المغرب
0
x
17:00
0
الهلال - السودان
أسيك ميموزا - ساحل العاج
0
x
18:00
0
ادوانا ستارز - غانا
إنييمبا - نيجيريا
0
x
18:00
0
دجوليبا - مالي
إتحاد الجزائر - الجزائر
-
x
21:00
-
يانج أفريكانز - تنزانيا
الرجاء الرياضي - المغرب
-
x
21:00
-
فيتا كلوب - جمهورية الكونجو
المصري البورسعيدي - مصر
-
x
21:00
-
يونياو دو سونجو - موزمبيق
الدوري الفرنسي
سانت إيتيان
1
x
15:00
3
بوردو
كان
0
x
17:00
0
موناكو
مارسيليا
-
x
21:05
-
نيس
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/6/2018 8:50:00 PM