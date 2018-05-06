أحمد موسى يكشف معلومات جديدة في قضية "مذبحة الرحاب"

كشف الإعلامي أحمد موسى عن آخر رسالة لرب الأسرة المقتولة بفيلا "الرحاب".





وأوضح "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي "، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن المجني عليه أرسل رسالة لأحد الأشخاص قال له "إن أحد الأشخاص وعده بأن يعطيه أموال ولكن للأسف لم يحدث ووضعت المسدس على رأسي لمدة ساعة"، مشيرًا إلى أن الرسالة موجودة على تليفون المجني عليه ومتحفظ عليها.





وأضاف أن المسدس الذي عثر عليه في فيلا الرحاب كان مع المجني عليه منذ عامين.



