"الإسكان" عن قانون الإيجار القديم: "الكرة في ملعب البرلمان"



وتابع يونس، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "العاصمة"، مساء الأحد: "بالنسبة لقانون الإيجار القديم، الكرة الآن في ملعب مجلس النواب لإصدار هذا القانون والذي يساهم في فتح الكثير من الشقق".



وأوضح المتحدث الرسمي، أن الـ 8 مليون وحدة المغلقة في مصر من ضمنهم الوحدات المصيفية، والتي لا يتعدى استخدامها أكثر من 3 أشهر في العام.



قال هاني يونس، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، إن الدولة لديها حلول كثيرة بخصوص الشقق المغلقة، موضحًا أن أول تلك الحلول هو قانون الضريبة العقارية، متابعًا أن المالك حال دفعة ضريبة على وحدة فارغة سيضطر لتأجيرها.