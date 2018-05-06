نيويورك تايمز: صلاح يحطم الحواجز الثقافية مع كل هدف يسجّله

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إنّ المهاجم المصرى محمد صلاح، وهداف فريق ليفربول الإنجليزى، نجح فى تحطيم الحواجز الثقافية والأحكام المسبقة ضد الجالية المسلمة مع كل هدف يسجّّله لفريقه بملعب "أنفيلد".





واستهلت الصحيفة الأمريكية تقريرها "صلاح يحطم الحواجز الثقافية مع كل هدف يسجّله"، السبت، بالإشارة إلى طريقة صلاح التقليدية فى الاحتفال بأهدافه بالتوجّه نحو الجماهير ليستمتع باحتفال مشجعيه، ثم يسير ببطء إلى وسط المعلب ويسجد شاكراً لله، فى تعبير علنى لعقيدته الإسلامية، ويسمح له زملائه بلحظة السجود، ثم يعاودون الاحتفال.





وكان صلاح نجم كرة القدم الأوروبية هذا الموسم، حيث سجّل 43 هدفاً فى 49 مباراة خلال موسمه الأول مع ليفربول، وصعد بالفريق إلى نهائى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ أكثر من عقد، كما تمّ اختياره كأفضل لاعب فى إنجلترا لهذا العام من قبل زملائه اللاعبين ومن قبل رابطة محترفى كرة القدم.

وأضافت الصحيفة أنّ تديّن صلاح كان واجهة له، ليصبح شخصية ذات مكانة اجتماعية وثقافية كبيرة، وفى الوقت الذى تحارب فيه بريطانيا "الإسلاموفوبيا" أو الخوف من الإسلام، وحينما كانت سياسة الحكومة البريطانية، هى خلق بيئة معادية للمهاجرين غير الشرعيين، فهو من شمال أفريقيا ومسلم، ولكنه ليس فقط مقبولاً فى بريطانيا، بل معشوقاً.





وسرعان ما انعكس ذلك الحب على الجالية المسلمة فى بريطانيا، حيث قال مساعد الأمين العام لمجلس مسلمى بريطانيا "مقداد فِيرسى"، عن صلاح "إنّه شخص يجسد قيم الإسلام ويحمل إيمانه فى جعبته"، بينما أضاف أنّه ليس الحل للإسلاموفوبيا، لكنّ بإمكانه أن يلعب دوراً رئيسياً.





كما اعتاد صلاح أن يكون أيقونة فى مصر، واعتباره كنزاً قومياً منذ صعود مصر لنهائيات كأس العالم فى روسيا، أكتوبر الماضى، وفقاً للصحيفة، حيث عادة ما تُعلق صوره خارج المقاهى الشعبية، كما ظهرت فوانيس رمضان للاعب صلاح، فضلاً عن إبطال بعض الناخبين أصواتهم بالانتخابات الرئاسية الماضية، وكتابة إسم محمد صلاح، رغم أنّه لم يترشح.





وقالت التايمز، إنّ الدورى الإنجليزى، والكرة الأوروبية بشكل عام لها شعبية فى مصر، إلاّ أنّ الآلاف يتجمعون بالمقاهى لمشاهدة مباريات ليفربول.





وصرّح المدرب سعيد الشيشينى، مكتشف موهبة صلاح بدلتا النيل، أنّ تفوق صلاح فى الملعب ليس فقط سبباً لشعبيته، ولكن بسبب أعماله الخيرية أيضاً.





كما انتشرت أغنية بين المشجعين الإنجليز، والتى تردّد "هو جيد بما كفى، وإذا سجل هدفا أخر، سأكون مسلم أيضاً"، ويرى بعض المحللين، أنّ أشياء من هذا القبيل كافية لكسر الحواجز.

وأعرب أيضاً أحد المشجعين، عن إعجايه بسلوك صلاح، قائلاً "إنه لا يضطّر لإخفاء إيمانه ، وهو ما يغذّى شعبيته أكثر"، مضيفاً أنّ الناس يحبونه لكونه لا يخشى السجود للصلاة أمام الجميع فى بلد غير مسلم وفى وقت يزداد فيه الخوف من الإسلام.





كما أشارت الصحيفة الأمريكية، إلى أنّ الجالية المسلمة فى ليفربول بدأت تشعر فى تقليل الضغط الكبير عليهم جراء المشاعر المعادية للإسلام وارتفاع جرائم الكراهية منذ هجمات 11 سبتمبر بنيويورك، وهجمات باريس 2015.





وقال "على عدن" أحد بائعى البقالة والعطور خارج مسجد الرحمة فى ليفربول "إن كل مسلم يفخر به-صلاح"، وأضاف "نحن هنا كمواطنين من الدرجة الثانية، وبالنسبة لكوننا قادمين من الشرق الأوسط، فهو مصدر فخر كبير".