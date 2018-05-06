الجيش اليمني يفرض سيطرته على مديرية كتاف معقل الحوثيين

نجح الجيش اليمني، اليوم الأحد، في اقتحام مركز مديرية كتاف، معقل مليشيات الحوثي الإرهابية شرقي محافظة صعدة.





وأوضح الجيش، في بيان له أن القوات اليمنية، أحكمت سيطرتها على المواقع والطرق المؤدية إلى مركز مديرية كتاف، وسط تقدم مستمر.



