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الجيش اليمني يفرض سيطرته على مديرية كتاف معقل الحوثيين

الأحد 06/مايو/2018 - 08:36 م
الجيش اليمني يفرض سيطرته على مديرية كتاف معقل الحوثيين
أرشيفية
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نجح الجيش اليمني، اليوم الأحد، في اقتحام مركز مديرية كتاف، معقل مليشيات الحوثي الإرهابية شرقي محافظة صعدة.

وأوضح الجيش، في بيان له أن القوات اليمنية، أحكمت سيطرتها على المواقع والطرق المؤدية إلى مركز مديرية كتاف، وسط تقدم مستمر.

وأشار إلى أن المعارك، التي بدأت الجمعة الماضية؛ أسفرت عن سقوط 20 من عناصر الحوثي بينهم 3 قيادات ميدانية كبيرة في الميليشيات الانقلابية.
المزيد عن: معقل الحوثيين كتاف السعودية الحوثيين الجيش اليمنى الإرهاب
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