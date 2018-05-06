كورة اون لاين | مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد مباشر اليوم 6-5-2018 كورة ستار لايف

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معلومات عن مباراة ريال مدريد وبرشلونة اون لاين اليوم برشلونة Vs ريال مدريد، البطولة : الدوري الاسباني، القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 + بي ان سبورت 3، الملعب : كامب نو أرضية برشلونة، المعلقين : يوسف سيف وخليل البلوشي (بي ان 1) حفيظ دراجي (بي ان 3) .

موعد مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بدون تقطيع اليوم في تمام الـ 9:45 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 8:45 مساءاً بتوقيت مصر، كورة ستار مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر ماتش برشلونة وريال مدريد لايف اليوم 6-5-2018 في الدوري الاسباني.

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