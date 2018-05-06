تقارير.. محمد صلاح يوافق على الانتقال لريال مدريد

اشارت تقارير صحفية إسبانية إلي أن نادي ريال مدريد يستعد للتعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





ذكرت صحيفة الديلي ستار الإنجليزية وفقاً لموقع الدون بالون الإسباني أن بيريز رئيس نادي ريال مدريد يخطط للتعاقد مع صلاح لتعزيز الخط الهجومي للفريق في الصيف المقبل.





وأضافت الصحيفة، أن صلاح وافق على الانضمام لريال مدريد وطلب الحصول على القميص رقم 11 وهو نفس القميص الذي يرتديه جاريث بيل مع الفريق الملكي.





وأكدت الصحيفة على أنه في حال انتقال محمد صلاح إلي ريال مدريد سيفتح النادي أبوب الرحيل لنجمه الويلزي جاريث بيل في الصيف بعد اهتمام اليونايتد وتوتنهام بضمه.





وتابعت الصحيفة أن صلاح يريد أن يتقاضي رواتب كبيرة مثل كريستيانو رونالدو أيقونة ريال مدريد الإسباني.