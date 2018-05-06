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أحمد موسى عن واقعة "فيلا الرحاب": يجب الهدوء والتفكير قبل اتهام أي طرف

الأحد 06/مايو/2018 - 08:35 م
أحمد موسى عن واقعة فيلا الرحاب: يجب الهدوء والتفكير قبل اتهام أي طرف
أحمد موسى
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داليا الحسين
 
كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل جريمة فيلا الرحاب التي أسفرت عن مقتل 5 أفراد من أسرة واحدة، مؤكدا على ضرورة الهدوء والتفكير قبل اتهام أي طرف في الجريمة، لأن جهات التحقيق هي التى ستكتشف الحقيقة.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن المجني عليه تراكمت عليه ديون كثيرة ولم يستطع سدادها، موضحا أن المجني عليه مديون لأحد الأشخاص بأكثر من مليون جنيه، والفيلا والسيارة مؤجرة.

وتابع: "الأب لم يستطيع تسديد إيجار الفيلا والسيارة التي وصل مبلغ تاجيرها إلى 95 ألف جنيه، كما أنه حاول بيع 550 فدان تابعة للأوقاف بمحافظة الغربية بأوراق مزورة ولم يتمكن".

ونوه أن الطب الشرعي يجري الأن المعاينة الثانية على مسرح جريمة الرحاب.
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