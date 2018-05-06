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تموين دمياط تضبط 130 مخالفة بيع بأعلى من الأسعار المقررة

الأحد 06/مايو/2018 - 08:32 م
تموين دمياط تضبط 130 مخالفة بيع بأعلى من الأسعار المقررة
سلع - ارشيفية
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هند الشيال
 
تمكنت حملة أمنية من مباحث تموين دمياط، بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، من ضبط مخالفات في 50 مخبز، بالإضافة إلى ضبط 130 حالة بيع بأزيد من الأسعار المقررة في الأسواق والمحال التجارية.

كما تمكنت الحملة من ضبط حالات عدم وجود شهادات صحية وعدم الإعلان عن الأسعار، وضبط مخالفات في محطات وقود ومستودعات غاز بدمياط. 

تم ضبط المخالفات المذكورة وتحرير المحاضر الشرطية اللازمة، على أن تستمر الحملات لضبط الأسواق قبل حلول شهر رمضان

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