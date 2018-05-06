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"الإسكان": لن نسمح بانتقال العشوائية للمدن الجديدة

الأحد 06/مايو/2018 - 08:31 م
الإسكان: لن نسمح بانتقال العشوائية للمدن الجديدة
إسكان - ارشيفية
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جهاد جمال
 
قال هاني يونس، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، إن الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان، عقد اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات المختلفة، موضحًا أن مصر بها 25 مدينة جديدة.

وأضاف يونس، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "العاصمة"، مساء الأحد، أن هناك تكليفات من الرئيس السيسي، بانجاز عدد ضخم من المشروعات السكنية، مشيرًا إلى أنه لابد وأن يكون رؤساء أجهزة المدن مستعدين لتلك المشروعات، ومن يجد صعوبة فعليه أن يترك منصبه وفقًا لما صرح به وزير الإسكان باجتماعه اليوم. 

وتابع المتحدث الرسمي، أن الوزارة لديها عدد من التكليفات أولها متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الاسكان الاجتماعي، مع الأخذ في الاعتبار تنفيذ البرامج الزمنية في مشاريع الإسكان، مشيرًا إلى أن الوزير وجه بعدم السماح لانتقال الظواهر العشوائية للمدن الجديدة.


المزيد عن: هاني يونس مصطفى مدبولي الإسكان اخبار مصر
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