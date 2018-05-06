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تشيلسي يدهس ليفربول بفضل "جيرو".. ومحمد صلاح يختفي في "ستامفورد بريدج"

الأحد 06/مايو/2018 - 07:19 م
تشيلسي يدهس ليفربول بفضل جيرو.. ومحمد صلاح يختفي في ستامفورد بريدج
محمد صلاح
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الفجر الرياضي
 

 

 

حقق تشيلسي فوزًا غاليًا، على حساب ضيفه ليفربول، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

وشارك الدولي المصري محمد صلاح، نجم الريدز في المباراة منذ البداية وحتي النهاية، ولم يقدم أدائه المُعتاد بسبب الرقابة اللاصيقه التي فرضها عليه أنطونيو كونتي المدير الفني للبلوز.

 

ويُدين البلوز بهذا الفوز الغالي والثمين، إلى مهاجمه أوليفيه جيرو، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول.

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