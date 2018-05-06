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"الديهي": العاملون في القنوات الإخوانية كارهون للدولة

الأحد 06/مايو/2018 - 07:21 م
الديهي: العاملون في القنوات الإخوانية كارهون للدولة
نشأت الديهي
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هدى عبدالرازق
 
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان المصري، حذر النواب من إجراء مداخلات هاتفية مع قنوات تابعة لجماعات إرهابية، متسائلًا: "هل هناك نائب مصري يقبل الخروج بصوته على قنوات إخوانية معادية لمصر؟".

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأحد، أن القنوات الإخوانية التي يجب الابتعاد عنها هى "الشرق، مكملين، الجزيرة، العربي، وطن"، مشيرًا إلى أن كل هذه القنوات مسمومة، ولابد عدم الاقتراب منهم.

وأوضح "الديهي"، أن العاملين في القنوات الإخوانية هم كارهون للدولة المصرية.
المزيد عن: نشأت الديهي مصر التوك شو الإخوان
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