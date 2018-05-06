مؤشر تاسي يفتتح الجلسة بارتفاع 99 شركة





افتتح المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم تاسي، جلسة، اليوم الأحد، مرتفعًا بنحو 23 نقطة، محققًا ارتفاعًا كبيرًا بالنسبة لأسهم الشركات.





وبدأ المؤشر العام تداولات اليوم، عند مستوى 8130 نقطة، ارتفعت خلالها أسهم 99 شركة بينما انخفضت أسهم 20 شركة.



