مؤشر تاسي يفتتح الجلسة بارتفاع 99 شركة
الأحد 06/مايو/2018 - 07:15 م
افتتح المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم تاسي، جلسة، اليوم الأحد، مرتفعًا بنحو 23 نقطة، محققًا ارتفاعًا كبيرًا بالنسبة لأسهم الشركات.
وبدأ المؤشر العام تداولات اليوم، عند مستوى 8130 نقطة، ارتفعت خلالها أسهم 99 شركة بينما انخفضت أسهم 20 شركة.
وسجلت أسهم 3 شركات أعلى سعر في 52 أسبوعًا، مع بداية الجلسة، وهما شركات ” أسيج 22.20 ريال، المجموعة السعودية 27.85 ريال، ومجموعة السريع 18.38 ريال، بينما سجلت أسهم سدافكو والأسمنت العربية، مسجلين 101.40 ريال، و29.40 ريال على الترتيب.
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