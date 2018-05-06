ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

روحاني فى خطاب جماهيري: لدينا خطة لقرارات ترامب بشأن النووي

الأحد 06/مايو/2018 - 06:58 م
روحاني فى خطاب جماهيري: لدينا خطة لقرارات ترامب بشأن النووي
حسن روحاني
طباعة
وكالات
 
قال الرئيس الإيراني "حسن روحاني"، اليوم الأحد، إنه عندما يتعلق الأمر بالأسلحة والدفاع عن بلاده، لن نتناقش مع أي أحد، مضيفًا أن هذا الأمر لا يخص الأخرين.

وأوضح "روحاني"، أن واشنطن ستدرك قريبا انها ارتكب خطأ تاريخيا، إذا ارتدت عن  خطة العمل الشاملة المشتركة، مضيفا أن الحياة لن تتغير في الأسبوع المقبل مهما كان قرار ترامب، قائلا: "لدينا خطة له وسنقاوم".

 

المزيد عن: حسن روحاني الشأن الايراني الاتفاق النووي الايراني
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر سيتي
0
x
14:30
0
هيديرسفيلد تاون
تشيلسي
0
x
17:30
0
ليفربول
آرسنال
0
x
17:30
0
بيرنلي
الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد
0
x
16:15
0
إسبانيول
برشلونة
-
x
20:45
-
ريال مدريد
الدوري البرتغالي الممتاز
بورتو
-
x
21:15
-
فييرينسي
الدوري الإيطالي
أودينيزي
0
x
12:30
4
انتر ميلان
لاتسيو
1
x
15:00
1
أتلانتا
نابولي
2
x
15:00
2
تورينو
كالياري
-
x
20:45
-
روما
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
نهضة بركان - المغرب
0
x
17:00
0
الهلال - السودان
أسيك ميموزا - ساحل العاج
0
x
18:00
0
ادوانا ستارز - غانا
إنييمبا - نيجيريا
0
x
18:00
0
دجوليبا - مالي
إتحاد الجزائر - الجزائر
-
x
21:00
-
يانج أفريكانز - تنزانيا
الرجاء الرياضي - المغرب
-
x
21:00
-
فيتا كلوب - جمهورية الكونجو
المصري البورسعيدي - مصر
-
x
21:00
-
يونياو دو سونجو - موزمبيق
الدوري الفرنسي
سانت إيتيان
1
x
15:00
3
بوردو
كان
0
x
17:00
0
موناكو
مارسيليا
-
x
21:05
-
نيس
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/6/2018 7:20:01 PM