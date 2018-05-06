روحاني فى خطاب جماهيري: لدينا خطة لقرارات ترامب بشأن النووي

قال الرئيس الإيراني "حسن روحاني"، اليوم الأحد، إنه عندما يتعلق الأمر بالأسلحة والدفاع عن بلاده، لن نتناقش مع أي أحد، مضيفًا أن هذا الأمر لا يخص الأخرين.





وأوضح "روحاني"، أن واشنطن ستدرك قريبا انها ارتكب خطأ تاريخيا، إذا ارتدت عن خطة العمل الشاملة المشتركة، مضيفا أن الحياة لن تتغير في الأسبوع المقبل مهما كان قرار ترامب، قائلا: "لدينا خطة له وسنقاوم".







