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أماني الخياط تناشد المصريين أن يكونوا درعًا لدولتهم ضد "الإخوان" ومافيا الفساد بوزارة التعليم

الأحد 06/مايو/2018 - 07:15 م
أماني الخياط تناشد المصريين أن يكونوا درعًا لدولتهم ضد الإخوان ومافيا الفساد بوزارة التعليم
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هدى عبدالرازق
 
قالت الإعلامية أماني الخياط، إن ملفي التعليم والصحة من أخطر الملفات التي تواجه القيادة السياسية في الولاية الثانية.

وأشارت "الخياط"، خلال برنامج "بين السطور" المذاع عبر فضائية "أون لايف"، اليوم الأحد، إلى أنه رغم مناداة الدولة بضرورة تطوير التعليم، فبمجرد البدء في وضع خريطة للتطوير "السوشيال ميديا اشتغلت، وبنفس الوشوش".

وناشدت "الخياط"، المصريين أن يكونوا درع دولتهم ضد جماعة الإخوان ومافيا الفساد الموجودة داخل وزارة التعليم التي تحاول هدم نظام التعليم الجديد.
المزيد عن: وزارة التعليم التوك شو أخبار مصر
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