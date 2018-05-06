ارتفاع بمعظم البورصات الخليجية فى جلسة اليوم الأحد

سجلت معظم أسواق الأسهم الخليجية مكاسب طفيفة يوم الأحد، مقتفية أثر إغلاق الأسهم العالمية على صعود الأسبوع الماضي ومدعومة بارتفاع أسعار النفط.





وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.1 في المئة مدعوما بمكاسب قطاع البتروكيماويات.





وسجلت أسعار النفط أعلى مستوياتها فيما يزيد على ثلاث سنوات الأسبوع الماضي، مع تداول خام القياس العالمي مزيج برنت عند 74.87 دولار للبرميل، في ظل ترقب السوق لأنباء من واشنطن حول عقوبات أمريكية جديدة محتملة على إيران.





وارتفعت أسهم شركات بتروكيماويات سعودية، إذ صعد سهم التصنيع الوطنية (تصنيع) 3.1 في المئة وسهم المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي ثلاثة في المئة وسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) القيادي 0.8 في المئة.





وخارج السعودية، قفز سهم مجموعة جي.إف.إتش المالية 10.6 في المئة بعدما أعلنت شركة الاستثمار البحرينية عن تعيين بنك الخليج الدولي لمساعدتها على الإدراج في سوق الأسهم السعودية.





وقالت الشركة إنها تهدف لزيادة حجم الأصول التي تديرها إلى 30 مليار دولار من 6.2 مليار دولار حاليا، بحسب موقعها الإلكتروني. وأضافت أنها تلقت عرضا لبيع محفظتها العقارية بالكامل، وهو ما عزز أسهمها أيضا.





وارتفع مؤشر سوق البحرين واحدا في المئة بدعم من مكاسب أسهم مجموعة جي.إف.إتش المالية.





وزاد مؤشر سوق دبي 0.8 في المئة مدعوما بصعود سهم دريك آند سكل للمقاولات 4.6 في المئة. وهبط السهم الأسبوع الماضي بفعل أنباء عن أن الشركة لم تنل الموافقة على زيادة رأس مالها من خلال دخول شريك استراتيجي جديد.





وطمأنت تبارك للاستثمار بأبوظبي، وهي أكبر مساهم في دريك آند سكل التي مقرها دبي، المستثمرين قائلة في بيان الأسبوع الماضي إنها ملتزمة بالحفاظ على حيازتها في الشركة ودعمها في الحصول على تسهيلات مصرفية جديدة وعقود بناء.





وقفز سهم الخليجية للاستثمارات العامة 12.6 في المئة، محققا أفضل أداء في دبي. وتجري الشركة محادثات مع بنوك لإعادة هيكلة قروض وخطوط ائتمان بعدما تخلفت عن سداد دين العام الماضي.





وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.1 في المئة مدعوما بصعود سهم أركان لمواد البناء 11.7 في المئة بعدما أعلنت الشركة الأسبوع الماضي عن ارتفاع صافي الربح في الربع الأول من العام الحالي إلى 11.7 مليون درهم مقارنة مع 10.6 مليون درهم قبل عام.





وارتفع مؤشر بورصة قطر 1.2 في المئة مع صعود سهم فودافون قطر، الأكثر تداولا في السوق، بنسبة أربعة في المئة بعدما أعلنت الشركة أنها تستعد لإطلاق الجيل الخامس من خدمات المحمول متوقعة توفير تلك الخدمات بحلول نهاية العام.





وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الخليج:





- السعودية.. زاد المؤشر 0.1 في المئة إلى 8114 نقطة.





- دبي.. ارتفع المؤشر 0.8 في المئة إلى 2972 نقطة.





- أبوظبي.. صعد المؤشر 0.1 في المئة إلى 4560 نقطة.





- قطر.. زاد المؤشر 1.2 في المئة إلى 9908 نقاط.





- الكويت.. هبط المؤشر 0.2 في المئة إلى 4784 نقطة.





- البحرين.. ارتفع المؤشر واحدا في المئة إلى 1276 نقطة.





- سلطنة عمان.. تراجع المؤشر 0.2 في المئة إلى 4718 نقطة.