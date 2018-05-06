للفتاة الجميلة.. إليكِ "اتيكيت" وقواعد الأناقة

الجاذبية والأناقة لا تقتصر فقط على الملامح أو الشكل، كما يعتقد البعض، بل في التصرفات وطريقة المشي والجلوس والهزار والدلع والضحك وتناولها الطعام والهدوء وطريقة حوارها مع الآخرين، فلكي تكونين أكثر جمالًا وأناقة اتبعي التعليمات التالية:-





الرشاقة

تُعدّ الرشاقة من أهم مُميزات الجاذبية، لذا يجب أن تمشي مُستقيمة الظهر، كتفاكِ مُسترخيان، مُعتدلة القامة والرأس، وجه نظرك إلى الأمام، لا تُباعدي بين قدميكِ كثيراً، لا تثني رُكبتيكِ بشكل كبير أثناء مشيتك.





طريقتك في الجلوس

يجب عليكِ كفتاة أن تُحافظي على مظهرك دائماً حتى في طريقتك في الجلوس يجب عليكِ أن تُراعي أن يكون ظهركِ مُستقيماً عند الجلوس، أن تجعلي قدميكِ ملتصقتين مع الركبتين في اتجاه جانب المقعد أثناء الجلوس.





الضحك

عليكِ أن تكون أسنانُكِ بيضاء ناصعة عند الضحك، وتهتمي بجمال شفتيكِ والابتعاد عن التدخين كي لا تكون شفتاكِ لونها يميل إلى اللون الأسود، وأسنانُكِ صفراء، وأن يكون الضحك بعيداً عن التكلف، لا تضحكي بينك وبين نفسك أثناء وجود آلآخرين، فقد يعتقدون أنكِ تسخرين منهم.





الحركة

لا تُحرّكي يداكِ كثيراً أمام آلآخرين أثناء التحدث أمامهم كي لا تُقللي من جاذبيتك وأناقتك، وأن تتحركي بشكل مُنتظم أكثر، لا تُحركي شعركِ بيدك بشكل كبير أثناء وجود آلآخرين.





لا تتبعي الآخرين

أهم ما يُميزك عن الآخرين هو أن تُمثّلي شخصك أمامهم، فأنتِ يا سيدتي يتوجب عليكِ عدم التقيد بالآخرين والتقليد الأعمى لهم، فالتقليد يُفقدُكِ مصداقية نفسك مع نفسك و ليس فقط مع الآخرين، وهذا يجعلك أقل جاذبية وأناقة.





التنسيق

تعلمي تنسيق الألوان والقدرة على ترتيب مظهرك بشكل لائق، لا تجعلي الآخرين يسخرون من مظهرك، تخلصي أو تبرّعي بكل ملابسك غير الصالحة للبس.





ويُمكنك أن تُشاركي صديقتك في اختيار الملابس لكن لا تعتمدي كُل الاعتماد على رأيها، كي لا تُصبحي كالشخص الأبكم الذي لا رأي له.





التجربة