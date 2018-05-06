ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

هذه الأمور الغريبة قد تؤثّر على وزنكِ.. تعرّفي عليها!

الأحد 06/مايو/2018 - 07:09 م
هذه الأمور الغريبة قد تؤثّر على وزنكِ.. تعرّفي عليها!
أرشيفية
طباعة
 
قد تلاحظين زيادة أو نقصان في وزنكِ، على الرغم من اتباعكِ حِمية معيّنة وانتظامكِ عليها، وتحتارين في سبب ذلك، ولكن في الحقيقة هناك العديد من الأمور التي لا تعرفينها تؤثّر على وزنكِ.

ويقول الدكتور جيمس براون، خبير السمنة: "الجسم مُعدّ للتعامل مع السعرات الحرارية بكفاءة أكبر خلال النهار عندما يكون الضوء خفيفًا، على عكس الليل في الظلام"، كما يساعد تناول الطعام قبل الساعة السابعة مساءً على فقدان الوزن، أو منع زيادة الوزن في المقام الأول.

العوامل المؤثّرة على الوزن:-

الميكروبات المعوية
يقول البروفيسور "تيم سبكتور" إنّه في كلّ مرّة تأكلين فيها أيّ شيء، تُطعمين 100 تريليون من الميكروبات، فأنتِ لا تتناولين الطعام بمفردكِ، كما كشف أنّ زيادة الالياف في النظام الغذائي، يمكن أنْ تخلق تنوّع بكتيري، ما يساعد على إنقاص الوزن.

كما كشفتْ دراسة أنه كلما كان التنوّع أكبر، كنتِ أكثر نحافة، وتشمل مصادر الالياف، الحبوب الكاملة والفاكهة والخضروات والبقول والمكسرات.

الجينات المُورثة
يعتقد علماء جامعة كامبريدج أن 40-70 % من التأثير على الوزن، يرجع إلى التباين في الجينات المُورثة، وأحد تلك الجينات يُدعى "MC4R"، حيث يمكن أنْ تؤثّر الجينات على الشهية، وكمية الطعام التي تريدين تناولها، ونوع الطعام الذي تفضلينه أيضًا، بالإضافة إلى تأثيرها على كيفية حرق السعرات الحرارية.

قد تجعلكِ تلك الجينات أكثر جوعًا وتشتهين الأطعمة الغنية بالدّهون.

خداع دماغكِ
يقول الدكتور "هوغو هاربر" إنّه يمكن التأثير على وزنكِ، من خلال خداع دماغك، عن طريق تغيير سلوكك في تناول الطعام، بدلًا من الاعتماد على عدد السعرات الحرارية، حيث يمكنكِ إبعاد الوجبات الخفيفة غير الصحية عن أنظاركِ، واستبدالها بأخرى صحية، ويُفضل استبدال الأطعمة والمشروبات المفضّلة لديكِ بأخرى ذات سعرات حرارية أقلّ، كما أوضح أنّ الأطباق الصغيرة قد تمنعكِ من الافراط في تناول الطعام.

الهرمونات
تتحكّم الهورمونات في شهيتنا، وقد اُكتشف أنّ جراحة علاج البدانة تزيد الهرمونات التي تسبّب شعورنا بالشّبع، وتُخفض الهرمونات الأخرى، التي تجعلنا نشعر بالجوع.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
متي تفقد المراة صبرها
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر سيتي
0
x
14:30
0
هيديرسفيلد تاون
تشيلسي
0
x
17:30
0
ليفربول
آرسنال
0
x
17:30
0
بيرنلي
الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد
0
x
16:15
0
إسبانيول
برشلونة
-
x
20:45
-
ريال مدريد
الدوري البرتغالي الممتاز
بورتو
-
x
21:15
-
فييرينسي
الدوري الإيطالي
أودينيزي
0
x
12:30
4
انتر ميلان
لاتسيو
1
x
15:00
1
أتلانتا
نابولي
2
x
15:00
2
تورينو
كالياري
-
x
20:45
-
روما
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
نهضة بركان - المغرب
0
x
17:00
0
الهلال - السودان
أسيك ميموزا - ساحل العاج
0
x
18:00
0
ادوانا ستارز - غانا
إنييمبا - نيجيريا
0
x
18:00
0
دجوليبا - مالي
إتحاد الجزائر - الجزائر
-
x
21:00
-
يانج أفريكانز - تنزانيا
الرجاء الرياضي - المغرب
-
x
21:00
-
فيتا كلوب - جمهورية الكونجو
المصري البورسعيدي - مصر
-
x
21:00
-
يونياو دو سونجو - موزمبيق
الدوري الفرنسي
سانت إيتيان
1
x
15:00
3
بوردو
كان
0
x
17:00
0
موناكو
مارسيليا
-
x
21:05
-
نيس
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/6/2018 7:20:01 PM