نجوى كرم تدلي بصوتها في الانتخابات اللبنانية

أدلت الفنانة نجوى كرم، اليوم، فى الانتخابات اللبنانية، حيث شاركت كرم جمهورها على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، منذ قليل، صورًا لها وهي تدلي بصوتها في الانتخابات النيابية.





و علقت كرم الصورة: "الانتخابات هي مرحلة اختيار، يطالب اللي بيوصل عالمجلس فيها بحقوقنا، مش لحدا يسترزق، بتصير رزقتنا على الله. على أمل صوتنا نلاقيلو صدى...".





تجدر الإشارة إلى أن الشعب اللبنانى عاد اليوم إلى صناديق الاقتراع، بعد تسع سنوات على آخر انتخابات برلمانية شهدتها لبنان فى انتخابات عامة.



