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الزمالك يطرح مزايدة علنية لبيع البث الفضائي لمدة 4 مواسم

الأحد 06/مايو/2018 - 07:04 م
الزمالك يطرح مزايدة علنية لبيع البث الفضائي لمدة 4 مواسم
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الفجر الرياضي
 
أعلن مجلس إدارة الزمالك ، برئاسة المستشار مرتضى منصور ، اليوم الأحد الموافق 6 مايو 2018 ، عن طرح مزايدة علنية عامة رقم ( 3 ) لسنة 2018 بنظام المظروفين بين الشركات والمؤسسات المصرية والعربية المتخصصة وذات السمعة الطيبة ، لمنح الحقوق التجارية للنادي " البث الفضائي " لمباريات الفريق الاول لكرة القدم .

وكذلك منح حقوق الرعاية لفرق النادي " سلة – طائرة – يد " و " قطاعات الناشئين للألعاب المختلفة . 

وذلك لمدة أربعة مواسم اعتبارا من بداية موسم 2018 – 2019 وحتى نهاية 2021 – 2022 ، وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من خزينة النادي مقابل مائة ألف جنية .

وتقدم العطاءات في موعد غايته الساعة 12 ظهر الثلاثاء الموافق 15 – 5 – 2018 ، وهو الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية ، مصحوبة بتأمين ابتدائي قدره ( 2 مليون جنية ) نقدا ، أو بشيك مقبول الدفع ، أو خطاب ضمان غير مشروط من أحد البنوك المصرية المعتمدة ، وعلى أن يحدد فيما بعد موعد فتح المظاريف المالية وإجراء المزايدة .
المزيد عن: مرتضي منصور الزمالك البث الفضائي
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