محافظ دمياط يعلن توافر قروض ميسرة للمشروعات الصغيرة بالوحدات المحلية



وأشار إلى أنه في حالة تقدم أي مواطن بطلب قرض لتمويل مشروعه بالوحدة المحلية التابع لها ولم يتم السير في إجراءات القرض فعليه التوجه بشكواه الي ادارة بناء وتنمية القرية بديوان عام المحافظة.



أعلن الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، مبادرة من وزارة التنمية المحلية، تعمل على تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.وأضاف أن المبادرة تتضمن إمكانية أقراض المواطنين من خلال الوحدات المحلية القروية لتنفيذ مشروعات انتاجية او خدمية بشروط ميسرة بحد أدنى ٥ آلاف جنيه وحد أقصى ١٠ آلاف جنيه وبسعر فائدة ٦٪ سنويًا دون تحمل المواطن اي تكاليف حيث يتولى العاملين بالصندوق عمل دراسات الجدوى للمشروع، كما يمكن ان يصبح التمويل ٣٠ ألف في حالة اشتراك 3 أشخاص بالمشروع.وعلى من يرغب بالتقدم عمل طلب للوحدة المحلية التابع لها يتضمن نوع المشروع وقيمة القرض، لصورة لبطاقة الرقم القومي ومحضر معاينة وموقع المشروع ودراسة جدوى، وفي حالة موافقة الشروط واستكمال جميع المستندات المطلوبة يتم صرف قيمة المشروع للمواطن.