أخضر الصم يتأهل لنهائيات كأس العالم.. للمرة الثانية





تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم للصم، اليوم الأحد، إلى نهائيات كأس العالم الرابعة في كوريا الجنوبية 2020م.





وذلك بعد نجاحه في عبور ماليزيا بنتيجة 2/0 سجلهما، كل من راشد الدوسري وعبدالرحمن الجودي، ضمن مواجهة تحديد المركزين الخامس والسادس في ختام البطولة الآسيوية الباسفيكية الرابعة، وقد اقتنص الأخضر المركز الخامس.





يذكر أن هذا التأهل يعد الثاني بعد عام 2016، في إيطاليا، وقد أهدى سعيد القحطاني، رئيس الاتحاد السعودي لرياضة الصم، هذا الإنجاز إلى القيادة الرشيدة، والمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة.



