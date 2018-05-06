ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أخضر الصم يتأهل لنهائيات كأس العالم.. للمرة الثانية

الأحد 06/مايو/2018 - 07:05 م
أخضر الصم يتأهل لنهائيات كأس العالم.. للمرة الثانية
أرشيفية
طباعة
 

تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم للصم، اليوم الأحد، إلى نهائيات كأس العالم الرابعة في كوريا الجنوبية 2020م.

وذلك بعد نجاحه في عبور ماليزيا بنتيجة 2/0 سجلهما، كل من راشد الدوسري وعبدالرحمن الجودي، ضمن مواجهة تحديد المركزين الخامس والسادس في ختام البطولة الآسيوية الباسفيكية الرابعة، وقد اقتنص الأخضر المركز الخامس.

يذكر أن هذا التأهل يعد الثاني بعد عام 2016، في إيطاليا، وقد أهدى سعيد القحطاني، رئيس الاتحاد السعودي لرياضة الصم، هذا الإنجاز إلى القيادة الرشيدة، والمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة.

المزيد عن: هيئة العامة كأس العالم القيادة الرشيدة الصم السعودية الأخضر 20
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر سيتي
0
x
14:30
0
هيديرسفيلد تاون
تشيلسي
0
x
17:30
0
ليفربول
آرسنال
0
x
17:30
0
بيرنلي
الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد
0
x
16:15
0
إسبانيول
برشلونة
-
x
20:45
-
ريال مدريد
الدوري البرتغالي الممتاز
بورتو
-
x
21:15
-
فييرينسي
الدوري الإيطالي
أودينيزي
0
x
12:30
4
انتر ميلان
لاتسيو
1
x
15:00
1
أتلانتا
نابولي
2
x
15:00
2
تورينو
كالياري
-
x
20:45
-
روما
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
نهضة بركان - المغرب
0
x
17:00
0
الهلال - السودان
أسيك ميموزا - ساحل العاج
0
x
18:00
0
ادوانا ستارز - غانا
إنييمبا - نيجيريا
0
x
18:00
0
دجوليبا - مالي
إتحاد الجزائر - الجزائر
-
x
21:00
-
يانج أفريكانز - تنزانيا
الرجاء الرياضي - المغرب
-
x
21:00
-
فيتا كلوب - جمهورية الكونجو
المصري البورسعيدي - مصر
-
x
21:00
-
يونياو دو سونجو - موزمبيق
الدوري الفرنسي
سانت إيتيان
1
x
15:00
3
بوردو
كان
0
x
17:00
0
موناكو
مارسيليا
-
x
21:05
-
نيس
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/6/2018 7:20:01 PM