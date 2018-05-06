أودي تُقدم سيارتها "e-tron Gran Turismo" الخارقة لسباق فورمولا E (فيديو)

كشف العملاق الألماني "أودي"؛ عن أحدث سياراتها الكهربائية التي صممت خصيصاً بسباقات فورمولا E؛ للسيارات الكهربائية .

وجاءت "e-tron Gran Turismo" بتصميم عدواني مزج بين الفضي والأحمر والأسود.





واستوحت "أودي"؛ تصميم السيارة الرياضية الجديدة؛ من موديل أودي 90 كواترو IMSA GTO؛ تكريماً لبطولتها المميزة في سباقات بطولة IMSA الأمريكية؛ خلال ثمانينات القرن الماضي.

وتأتي "e-tron Gran Turismo" بثلاثة محركات كهربائية لتمنحها قوة 815 حصاناً؛ وتسارع يصل من الصفر إلى 100 في 2.5 ثانية.

وظهرت سيارة أودي الخارقة للمرة الأولى في 14/4 خلال سباقات فورمولا E؛ ومن المنتظر أن تظهر السيارة الجديدة في العديد من الفعاليات الرياضية العالمية لتُقدم تجربة مميزة لن تنسي لعاشقي العلامة الألمانية الفاخرة.



