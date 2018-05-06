ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أودي تُقدم سيارتها "e-tron Gran Turismo" الخارقة لسباق فورمولا E (فيديو)

الأحد 06/مايو/2018 - 07:03 م
أودي تُقدم سيارتها e-tron Gran Turismo الخارقة لسباق فورمولا E (فيديو)
أودي e-tron Gran Turismo
طباعة
 
كشف العملاق الألماني "أودي"؛ عن أحدث سياراتها الكهربائية التي صممت خصيصاً بسباقات فورمولا E؛ للسيارات الكهربائية .
 
وجاءت "e-tron Gran Turismo" بتصميم عدواني مزج بين الفضي والأحمر والأسود.

واستوحت "أودي"؛ تصميم السيارة الرياضية الجديدة؛ من موديل أودي 90 كواترو IMSA GTO؛ تكريماً لبطولتها المميزة في سباقات بطولة IMSA الأمريكية؛ خلال ثمانينات القرن الماضي.
 
وتأتي "e-tron Gran Turismo" بثلاثة محركات كهربائية لتمنحها قوة 815 حصاناً؛ وتسارع يصل من الصفر إلى 100 في 2.5 ثانية.
 
وظهرت سيارة أودي الخارقة للمرة الأولى في 14/4 خلال سباقات فورمولا E؛ ومن المنتظر أن تظهر السيارة الجديدة في العديد من الفعاليات الرياضية العالمية لتُقدم تجربة مميزة لن تنسي لعاشقي العلامة الألمانية الفاخرة.

المزيد عن: عربيه عربية عربيات سياره سيارة سيارات اودي سيارات سباق فورمولا E اودي السيارات الكهربائية السيارات اخبار السيارات e-tron Gran Turismo Audi E-Tron Gran Turismo Audi
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر سيتي
0
x
14:30
0
هيديرسفيلد تاون
تشيلسي
0
x
17:30
0
ليفربول
آرسنال
0
x
17:30
0
بيرنلي
الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد
0
x
16:15
0
إسبانيول
برشلونة
-
x
20:45
-
ريال مدريد
الدوري البرتغالي الممتاز
بورتو
-
x
21:15
-
فييرينسي
الدوري الإيطالي
أودينيزي
0
x
12:30
4
انتر ميلان
لاتسيو
1
x
15:00
1
أتلانتا
نابولي
2
x
15:00
2
تورينو
كالياري
-
x
20:45
-
روما
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
نهضة بركان - المغرب
0
x
17:00
0
الهلال - السودان
أسيك ميموزا - ساحل العاج
0
x
18:00
0
ادوانا ستارز - غانا
إنييمبا - نيجيريا
0
x
18:00
0
دجوليبا - مالي
إتحاد الجزائر - الجزائر
-
x
21:00
-
يانج أفريكانز - تنزانيا
الرجاء الرياضي - المغرب
-
x
21:00
-
فيتا كلوب - جمهورية الكونجو
المصري البورسعيدي - مصر
-
x
21:00
-
يونياو دو سونجو - موزمبيق
الدوري الفرنسي
سانت إيتيان
1
x
15:00
3
بوردو
كان
0
x
17:00
0
موناكو
مارسيليا
-
x
21:05
-
نيس
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/6/2018 7:20:04 PM