خضيرة: أتمني التتويج بلقب البريميرليج
الأحد 06/مايو/2018 - 07:04 م
الفجر الرياضي
أعرب الألماني سامي خضيرة لاعب وسط يوفنتوس عن سعادته مع الفريق ولكنه يتمني التتويج باللقب لاستكمال فرحته مع السيدة العجوز.
نشر موقع فوتبول إيطاليا تصريحات خضيرة الذي
قال: عقدي سوف ينتهي في غضون عام دائماً افكر في مستقبلي لان أي شئ يمكن أن يحدث.
وأضاف خضيرة: أنا سعيد هنا مع الفريق، أريد
الفوز بأكبر عدد من الألقاب مع الفريق، يوفنتوس واحد من أفضل الأندية الأوروبية.
وتابع: حصلت على الألقاب في إسبانيا وألمانيا
وإيطاليا، الفوز بالدوري الإنجليزي سوف يكمل مجموعتي.