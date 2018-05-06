خضيرة: أتمني التتويج بلقب البريميرليج

أعرب الألماني سامي خضيرة لاعب وسط يوفنتوس عن سعادته مع الفريق ولكنه يتمني التتويج باللقب لاستكمال فرحته مع السيدة العجوز.





نشر موقع فوتبول إيطاليا تصريحات خضيرة الذي قال: عقدي سوف ينتهي في غضون عام دائماً افكر في مستقبلي لان أي شئ يمكن أن يحدث.





وأضاف خضيرة: أنا سعيد هنا مع الفريق، أريد الفوز بأكبر عدد من الألقاب مع الفريق، يوفنتوس واحد من أفضل الأندية الأوروبية.





وتابع: حصلت على الألقاب في إسبانيا وألمانيا وإيطاليا، الفوز بالدوري الإنجليزي سوف يكمل مجموعتي.