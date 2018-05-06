ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

خضيرة: أتمني التتويج بلقب البريميرليج

الأحد 06/مايو/2018 - 07:04 م
خضيرة: أتمني التتويج بلقب البريميرليج
طباعة
الفجر الرياضي
 

أعرب الألماني سامي خضيرة لاعب وسط يوفنتوس عن سعادته مع الفريق ولكنه يتمني التتويج باللقب لاستكمال فرحته مع السيدة العجوز.


نشر موقع فوتبول إيطاليا تصريحات خضيرة الذي قال: عقدي سوف ينتهي في غضون عام دائماً افكر في مستقبلي لان أي شئ يمكن أن يحدث.


وأضاف خضيرة: أنا سعيد هنا مع الفريق، أريد الفوز بأكبر عدد من الألقاب مع الفريق، يوفنتوس واحد من أفضل الأندية الأوروبية.


وتابع: حصلت على الألقاب في إسبانيا وألمانيا وإيطاليا، الفوز بالدوري الإنجليزي سوف يكمل مجموعتي.

 

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من ترشح للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر سيتي
0
x
14:30
0
هيديرسفيلد تاون
تشيلسي
0
x
17:30
0
ليفربول
آرسنال
0
x
17:30
0
بيرنلي
الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد
0
x
16:15
0
إسبانيول
برشلونة
-
x
20:45
-
ريال مدريد
الدوري البرتغالي الممتاز
بورتو
-
x
21:15
-
فييرينسي
الدوري الإيطالي
أودينيزي
0
x
12:30
4
انتر ميلان
لاتسيو
1
x
15:00
1
أتلانتا
نابولي
2
x
15:00
2
تورينو
كالياري
-
x
20:45
-
روما
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
نهضة بركان - المغرب
0
x
17:00
0
الهلال - السودان
أسيك ميموزا - ساحل العاج
0
x
18:00
0
ادوانا ستارز - غانا
إنييمبا - نيجيريا
0
x
18:00
0
دجوليبا - مالي
إتحاد الجزائر - الجزائر
-
x
21:00
-
يانج أفريكانز - تنزانيا
الرجاء الرياضي - المغرب
-
x
21:00
-
فيتا كلوب - جمهورية الكونجو
المصري البورسعيدي - مصر
-
x
21:00
-
يونياو دو سونجو - موزمبيق
الدوري الفرنسي
سانت إيتيان
1
x
15:00
3
بوردو
كان
0
x
17:00
0
موناكو
مارسيليا
-
x
21:05
-
نيس
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/6/2018 7:20:01 PM