يشعر مدرب البحرين، ميروسلاف سوكوب، بحماس كبير بسبب خوض المباراة الافتتاحية لكأس آسيا لكرة القدم أمام الإمارات صاحبة الأرض، في 5 يناير (كانون الثاني) المقبل.



وقال سوكوب لموقع الاتحاد الآسيوي: "لدينا مجموعة مثيرة جداً لأننا سنلعب أمام أصحاب الأرض في المباراة الافتتاحية أمام 50 أو 60 ألف مشجع، وهذا سيكون رائعاً لفريقنا".



وأضاف: "سمعت البعض يقول إن مجموعتنا ليست صعبة، لكن أي منتخب تأهل إلى نهائيات كأس آسيا فهذا يعني أنه يملك القوة والإمكانيات".



وتضم المجموعة الأولى أيضاً الهند وتايلاند.



ويتأهل أول منتخبين مباشرة إلى دور 16، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات 6.



وهذه أول نسخة من كأس آسيا تقام بمشاركة 24 منتخباً بدلاً من 16.

