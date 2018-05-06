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مفكر سياسي: لا يوجد ما يسمى بتعريب المدارس في نظام التعليم الجديد

الأحد 06/مايو/2018 - 07:02 م
مفكر سياسي: لا يوجد ما يسمى بتعريب المدارس في نظام التعليم الجديد
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داليا الحسين
 
أكد الدكتور حسام بدراوي، المفكر السياسي، أنه غير صحيح بأن وزارة التعليم لديها نية إلى إلغاء تعليم اللغات في النظام التعليمي الجديد، موضحا أنه لا يوجد ما يسمى تعريب المدارس.

وأضاف "بدراوي"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن تعليم اللغة الإنجليزية سيكون من بداية مرحلة رياض الأطفال، مؤيدا تدريس الرياضيات والعلوم بالغة الإنجليزية بداية من الصف الأول الإعدادي دون تأثير على الهوية العربية".

ولفت المفكر السياسي إلى أن متوسط الكثافة في الفصول المدرسية يبلغ 42 تلميذا وهو عدد ليس بكثير.
المزيد عن: نظام التعليم تعريب المدارس التوك شو أخبار مصر
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