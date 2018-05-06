محافظ بني سويف: توفير 214 منفذا لبيع السلع الأساسية بقرى ومدن المحافظة

أعلن المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، توفير 214 منفذًا لبيع السلع الأساسية على مستوى المدن والقرى عبارة عن 186 منفذًا دائم، و28 منفذا متنقلا (سيارات متحركة تجوب كل المناطق بدائرة المحافظة)، لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة ومخفضة طوال شهر رمضان، وتتوزع منافذ لتمتد إلى القرى والعزب على مستوى على مراكز المحافظة السبع.

وقال إن المنافذ تم توزيعها كالآتى: 81 منفذًا ثابتًا بمركز ومدينة بني سويف، 29 منفذًا ثابتًا بمركز ومدينة الواسطى، 20 منفذًا ثابتًا بمركز ومدينة ناصر، 17 منفذًا ثابتًا بمركز ومدينة إهناسيا، 26 منفذًا ثابتًا بمركز ومدينة ببا، 8 منافذ ثابت بمركز ومدينة سمسطا، 5 منافذ ثابتة بمركز ومدينة الفشن، و28 منفذًا بيع متحرك (سيارات متنقلة) تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة،والمنطقة المركزية العسكرية والشركة المصرية لتجارة الجملة، وتجوب هذه المنافذ القرى والعزب والنجوع لتوفير السلع بأسعار مخفضة.





وأوضح أنه تم التعاون مع أكثر من جهة لإقامة هذه المنافذ مثل جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة ، والشركة المصرية لتجارة الجملة، وجمعيتي (لبيع السلع التموينية والغذائية) ، والجمعية الاستهلاكية ، بالإضافة لشركات وسلاسل تجارية بالقطاع الخاص.

وأضاف فى بيان صحفي، اليوم الأحد، أنه يجرى حاليا الإعداد لإقامة معارض(أهلا رمضان) بالمراكز السبع، بالتنسيق مع الغرفة التجارية والشركة المصرية للجملة وبعض الشركات المرخصة، لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام وغرف عمليات فرعية بالوحدات المحلية، لمتابعة الموقف في الخدمات والمرافق الحيوية وإعداد تقارير يومية يتم رفعها للمختصين بداية من رؤساء القرى مررورا برؤساء المدن ومديري القطاعات المعنية ،للوقوف على المستجدات أولا بأول لحل أية مشكلة أو شكوى في أي قطاع من القطاعات الخدمية .

وأوضح أنه يجري التنسيق الكامل والتواصل الدائم بغرفة العمليات الرئيسية بديوان بالمحافظة ،وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية لتكثيف الرقابة التجارية على الأسواق،وفحص المعروض من المواد الغذائية والأطعمة، والتأكد من صلاحيتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات ، وتكثيف حملات الرقابة والتفتيش بالتنسيق مع التموين والصحة والطب والبيطري والجهات الرقابية .