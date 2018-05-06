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ملكة زرار عن تقديم سما المصري برنامج ديني في رمضان: "فتنة ومهزلة"

الأحد 06/مايو/2018 - 07:01 م
ملكة زرار عن تقديم سما المصري برنامج ديني في رمضان: فتنة ومهزلة
ملكة زرار
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رقية جمال
 
انفعلت الدكتورة ملكة زرار، الداعية الإسلامية واستشاري الأحوال الشخصية، بسبب ما تردد حول تقديم الفنانة سما المصري، برنامج ديني خلال شهر رمضان، قائلة: "كأنى اتطعنت في قلبي، كفاية تجرؤ، سمحنا للفنانيين الراقصات وغير الراقصات بتقديم برامج، وقولنا معلش وعصرنا على نفسنا ليمونة".

وأضافت "زرار"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "ltc"، اليوم الأحد، أن العيب ليس على سما المصري، وإنما على القناة التى ستسمح بعرض هذا العمل عليها، معتبرة أن برنامج سما المصري بمثابة فتنة.

وناشدت، الشعب المصري بأن يفيقوا، معقبة: "الإسلام وجميع الأديان برئ من هذا الهزل والمهزلة، ولا يجوز أن يحدث هذا في مصر، لكي الله يامصر".
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