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ورشة لتعليم الفخار في عيد العمال بالمتحف الإسلامي (صور)

الأحد 06/مايو/2018 - 06:59 م
ورشة لتعليم الفخار في عيد العمال بالمتحف الإسلامي (صور)
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حسام زيدان
 
أقام متحف الفن الإسلامي، صباح اليوم الأحد، ورشة فنية حول طرق صناعة الفخار، تحت عنوان "تراث بين الماضي والحاضر"، حيث أن الفخار صناعة مستمرة منذ ما قبل التاريخ حتى الآن.

وقام بالتدريب في الورشة الفنان إبراهيم غمري، والفنانة سهير السيد، وتأتي الورشة على هامش احتفالات المتحف بعيد العمال، حيث بدأ اليوم بجولة ارشادية مع التركيز على الصناع والحرفيين فى الفنون الإسلامية.

وقال الدكتور ممدوح عثمان مدير متحف الفن الإسلامي، إن الورشة تأتي في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور خالد العناني وزير الآثار، والأستاذة إلهام صلاح رئيسة قطاع المتاحف بتفعيل الدور المجتمعي للمتاحف، والتواصل مع الجماهير بشكل عملي وفعال في كافة المناسبات. 
ورشة لتعليم الفخار في عيد العمال بالمتحف الإسلامي (صور)
ورشة لتعليم الفخار في عيد العمال بالمتحف الإسلامي (صور)
ورشة لتعليم الفخار في عيد العمال بالمتحف الإسلامي (صور)
ورشة لتعليم الفخار في عيد العمال بالمتحف الإسلامي (صور)
ورشة لتعليم الفخار في عيد العمال بالمتحف الإسلامي (صور)
المزيد عن: وزارة الآثار ورشة تعليم تعليم الفخار المتحف الإسلامي
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