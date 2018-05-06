ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ليون يهزم تروا ويتمسك بوصافة الدوري الفرنسي

الأحد 06/مايو/2018 - 06:57 م
ليون يهزم تروا ويتمسك بوصافة الدوري الفرنسي
طباعة
وكالات
 
حقق أولمبيك ليون فوزا مهما داخل الديار على تروا بثلاثية نظيفة، ليؤكد تمسكه بوصافة بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم، التي حسم سان جيرمان لقبها منذ عدة جولات.

وعلى ملعب "بارك أولمبيك ليون"، تقدم أصحاب الأرض بهدفين متتاليين للجناح البوركيني بيرتراند تراوري (ق28 و35)، ثم أضاف البديل ماكسويل كورني الهدف الثالث (ق88).

وبذلك رفع ليون رصيده إلى 75 نقطة منفردا بالوصافة، وفي المقابل، ظل تروا في موضع التهديد حيث تراجع إلى المرتبة الـ 19 وقبل الأخيرة برصيد 32 نقطة، وذلك بفارق الأهداف عن ليل الثامن عشر (32 نقطة) الذي يلعب حاليا مع تولوز.

المزيد عن: ليون تروا
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من ترشح للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر سيتي
0
x
14:30
0
هيديرسفيلد تاون
تشيلسي
0
x
17:30
0
ليفربول
آرسنال
0
x
17:30
0
بيرنلي
الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد
0
x
16:15
0
إسبانيول
برشلونة
-
x
20:45
-
ريال مدريد
الدوري البرتغالي الممتاز
بورتو
-
x
21:15
-
فييرينسي
الدوري الإيطالي
أودينيزي
0
x
12:30
4
انتر ميلان
لاتسيو
1
x
15:00
1
أتلانتا
نابولي
2
x
15:00
2
تورينو
كالياري
-
x
20:45
-
روما
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
نهضة بركان - المغرب
0
x
17:00
0
الهلال - السودان
أسيك ميموزا - ساحل العاج
0
x
18:00
0
ادوانا ستارز - غانا
إنييمبا - نيجيريا
0
x
18:00
0
دجوليبا - مالي
إتحاد الجزائر - الجزائر
-
x
21:00
-
يانج أفريكانز - تنزانيا
الرجاء الرياضي - المغرب
-
x
21:00
-
فيتا كلوب - جمهورية الكونجو
المصري البورسعيدي - مصر
-
x
21:00
-
يونياو دو سونجو - موزمبيق
الدوري الفرنسي
سانت إيتيان
1
x
15:00
3
بوردو
كان
0
x
17:00
0
موناكو
مارسيليا
-
x
21:05
-
نيس
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/6/2018 7:20:01 PM