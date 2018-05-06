ليون يهزم تروا ويتمسك بوصافة الدوري الفرنسي

حقق أولمبيك ليون فوزا مهما داخل الديار على تروا بثلاثية نظيفة، ليؤكد تمسكه بوصافة بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم، التي حسم سان جيرمان لقبها منذ عدة جولات.

وعلى ملعب "بارك أولمبيك ليون"، تقدم أصحاب الأرض بهدفين متتاليين للجناح البوركيني بيرتراند تراوري (ق28 و35)، ثم أضاف البديل ماكسويل كورني الهدف الثالث (ق88).

وبذلك رفع ليون رصيده إلى 75 نقطة منفردا بالوصافة، وفي المقابل، ظل تروا في موضع التهديد حيث تراجع إلى المرتبة الـ 19 وقبل الأخيرة برصيد 32 نقطة، وذلك بفارق الأهداف عن ليل الثامن عشر (32 نقطة) الذي يلعب حاليا مع تولوز.