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موهوب أياكس بديل كومباني في مانشستر سيتي

الأحد 06/مايو/2018 - 06:56 م
موهوب أياكس بديل كومباني في مانشستر سيتي
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الفجر الرياضي
 

اشارت تقارير صحفية إنجليزية إلي أن إدارة نادي مانشستر سيتي بدأت في التفكير الجاد نحو التعاقد مع مدافع جديد لخلافة البلجيكي كومباني.


ذكرت صحيفة صن سبورت الإنجليزية أن إدارة مانشستر سيتي تستعد لدفع 50 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع ماتياس دي ليجت مدافع فريق أياكس الهولندي.


وأكدت الصحيفة على أن مدافع أياكس دي ليجت البالغ من العمر 18 عاماً واحد من اللاعبين المراقبين من كبار أوروبا أبرزهم برشلونة والبايرن.


الجدير بالذكر أن دي ليجت مرتبط بعقد مع أياكس الهولندي حتي عام 2021.

 

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