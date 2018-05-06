"المهندسين" تعلن عن 20 تأشيرة حج مجانية‎

أعلنت نقابة المهندسين عن نجاحها في الحصول على 20 تأشيرة حج مجانية، وسيتم توزيعها من خلال القرعة العلنية للعام الجاري 1439 - 2018، وشروط الحصول على التأشيرات هى:-





1- أن يكون المتقدم متجاوزا لسن الستين عاما.

2- ألا يكون المتقدم قد سبق له الحج.

3- ألا يكون المتقدم عضوا بالمجالس المنتخبة (شعبة-فرعية-عامة).





المستندات المطلوبة :-

*جواز السفر صالح لمدة عام من تاريخ الرحلة.

*صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

*عدد 12 صورة شخصية خلفية بيضاء 4×6 وبالحجاب للسيدات.





ويسدد مبلغ 20000 جنيه نقدا كجدية حجز للرحلة، على ان تسترد في حالة عدم فوز المتقدم.



