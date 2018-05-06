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"المهندسين" تعلن عن 20 تأشيرة حج مجانية‎

الأحد 06/مايو/2018 - 06:52 م
المهندسين تعلن عن 20 تأشيرة حج مجانية‎
نقابة المهندسين - أرشيفية
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آيات عامر
 
أعلنت نقابة المهندسين عن نجاحها في الحصول على 20 تأشيرة حج مجانية، وسيتم توزيعها من خلال القرعة العلنية للعام الجاري 1439 - 2018، وشروط الحصول على التأشيرات هى:-

1- أن يكون المتقدم متجاوزا لسن الستين عاما.
2- ألا يكون المتقدم قد سبق له الحج.
3- ألا يكون المتقدم عضوا بالمجالس المنتخبة (شعبة-فرعية-عامة).

المستندات المطلوبة :-
*جواز السفر صالح لمدة عام من تاريخ الرحلة.
*صورة بطاقة الرقم القومي سارية.
*عدد 12 صورة شخصية خلفية بيضاء 4×6 وبالحجاب للسيدات.

ويسدد مبلغ 20000 جنيه نقدا كجدية حجز للرحلة، على ان تسترد في حالة عدم فوز المتقدم. 

وتقدم الطلبات بإدارة العلاقات العامة بالدور الخامس 30 شارع رمسيس وفقا للنموذج المعد لذلك، اعتبارا من يوم السبت الموافق 5/5/2018، وحتى موعد القرعة العلنية يوم الاربعاء 9/5/2018 الساعة السادسة مساء، وسيتم عمل القرعة العلنية بقاعة المؤتمرات الكبري بالنقابة العامة للمهندسين.
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