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صلاح يتحدث عن علاقته بـ"يورجن كلوب" وموقفه من الاستمرار مع ليفربول

الأحد 06/مايو/2018 - 06:53 م
صلاح يتحدث عن علاقته بـيورجن كلوب وموقفه من الاستمرار مع ليفربول
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علاء خليف
 

كشف الدولي المصري محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي عن الدور الذي لعبه مدرب الريدز، الألماني يورجن كلوب، ليحدث الفارق في الفريق الإنجليزي، والطرق التي يقوم من خلالها بتحسين أداء لاعبي الفريق.

 

وقال "صلاح" في تصريحات لـ"سي إن إن العربية": " يورجن كلوب مدرب ورجل عظيم .. ساعدني كثيرًا في تطوير نفسي وأصبح لدي ثقة أيضًا للعب ما أريد, وهناك علاقة جيدة بيننا".

 

وعن الاستمرار مع ليفربول الموسم المقبل قال: " إنها السنة الأولي لي مع الفريق وكل شيئ يسير بشكل جيد .. هذا ما يكنني قوله الآن، لكن أنا سعيد جدًا هنا وسعيد بالمشجعين لذلك دعونا نري ماذا سيحدث لاحقًا".

 

وعن أول مرة لعب علي أرضية ملعب "الأنفيلد" قال: " الأمر كان جنونيًا والمرة الأولي التي لعبتت فيها علي ملعب "الأنفيلد" كانت لا تصدق .. شعرت أنني لم ألعب كرة القدم من قبل .. الجو العام هنا يكون جميلًا جدًا في كل مرة".

 

وأتم: " أشعر بأمر مختلف في ليفربول حتي داخل غرفة الملابس وعند السير في النفق وفي كل مكان..كل شيئ هنا مثاليًا".

المزيد عن: يورجن كلوب محمد صلاح ليفربول كلوب صلاح
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