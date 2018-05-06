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حسام بدراوي: فرص مصر في التقدم الاقتصادي كبيرة جدًا

الأحد 06/مايو/2018 - 06:53 م
حسام بدراوي: فرص مصر في التقدم الاقتصادي كبيرة جدًا
الدكتور حسام بدراوي
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داليا الحسين
 
قال الدكتور حسام بدراوي، المفكر السياسي إن التقارير الاقتصادية العالمية تشير إلى أن فرص مصر في التقدم الاقتصادي كبيرة جدًا ولكن هذا لا يضمن زيادة دخل الفرد.

وأضاف "بدراوي"، خلال حواره مع فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد: "نستطيع زيادة ثروة الفرد بإعطائه خدمات بدون تحميله نفقات إضافية في التعليم والطرق والصحة"، مؤكدًا أنه يجب أن نقوم بتطوير وسائل النقل الجماعية حتى يشعر المواطن بالرفاهية.

ولفت إلى أن استخدام التكنولوجيا كوسيلة لتقديم الخدمات سيقلل نسبة الفساد، متابعا: "نخطئ عندما نقوم بزيادة دعم السلع على حساب الإنفاق على الخدمات".
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