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الجيش الجزائر ينشر قائمة للتحذير من عناصر إرهابية خطيرة

الأحد 06/مايو/2018 - 05:39 م
الجيش الجزائر ينشر قائمة للتحذير من عناصر إرهابية خطيرة
الجيش الجزائري
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وكالات
 
كشفت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان لها، اليوم الأحد، حيث نشرت صورا لمسلحين اثنين وصفتهم بالإرهابيين، وقالت إنه قد تم إلقاء القبض عليهما أمس بمنطقة بزيامة منصورية بجيجل شرقي الجزائر العاصمة.


وقال بيان الوزارة، إن الأمر يتعلق بكل من الإرهابي حشود محمد المكنى "أبو وائل" وخطاب سمير المكنى "أبو خالد" اللذان التحقا بالجماعات الارهابية سنة 1994 و1996 على التوالي".

وأوضحت الوزارة أن العملية النوعية أسفرت عن حجز ما بحوزتهما، وهو عبارة عن سلاحين من نوع كلاشينكوف و5 مخازن ذخيرة مملوءة.

كما نشرت وزارة الدفاع صورا الإرهابيين الاثنين. وأظهرت الصور لحظات القبض عليهما من قبل عناصر الجيش الجزائري والمخبأ الذي كانا يلجآن إليه.

وبلغ عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم في منطقة جيجل شرقي الجزائر، منذ بدء العملية العسكرية في المنطقة مطلع أبريل/ نيسان الماضي 10 مسلحين، من بينهم أربعة سلموا أنفسهم، وواحد تم القضاء عليه فيما تم اعتقال خمسة إرهابيين.
المزيد عن: عناصر ارهابية الجيش الجزائري الجزائر
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