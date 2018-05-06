ضبط مواطن يسحب مبالغ من أجهزة الصراف بالاحتيال

تمكنت شرطة محافظة حفر الباطن، من كشف غموض سحب مبالغ مالية من الحسابات البنكية لمجموعة من الأشخاص عبر أجهزة الصراف الآلي دون علمهم.





ونجحت شرطة حفر الباطن، في القبض على مواطن ثلاثيني تم ضبط بحوزته مجموعة من بطاقات الصراف الآلي بأسماء متعددة، على خلفية تلقي بلاغات تفيد بتكرار هذه الواقعة بأوقات متفاوتة.





وصرَّح العقيد زياد الرقيطي، المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية، بأن المختصون باشروا البلاغات، وتم الكشف عن الملابسات، مشيراً إلى أنه تم ضبط المتهم في ارتكاب هذه الحوادث.



