ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ضبط مواطن يسحب مبالغ من أجهزة الصراف بالاحتيال

الأحد 06/مايو/2018 - 05:46 م
ضبط مواطن يسحب مبالغ من أجهزة الصراف بالاحتيال
أرشيفية
طباعة
 
تمكنت شرطة محافظة حفر الباطن، من كشف غموض سحب مبالغ مالية من الحسابات البنكية لمجموعة من الأشخاص عبر أجهزة الصراف الآلي دون علمهم.

ونجحت شرطة حفر الباطن، في القبض على مواطن ثلاثيني تم ضبط بحوزته مجموعة من بطاقات الصراف الآلي بأسماء متعددة، على خلفية تلقي بلاغات تفيد بتكرار هذه الواقعة بأوقات متفاوتة.

وصرَّح العقيد زياد الرقيطي، المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية، بأن المختصون باشروا البلاغات، وتم الكشف عن الملابسات، مشيراً إلى أنه تم ضبط المتهم في ارتكاب هذه الحوادث.

وأوضح أن قوات الشرطة ضبطت بحوزته مجموعة من بطاقات الصرف الآلي، بأسماء متعددة، مضيفاً أن الاستجوابات الأولية أفادت بقيامه باستخدام تقنيات الاحتيال الإلكتروني تمكنه من الحصول على بطاقة الصرف الآلي بعد سحبها من قبل الجهاز.
المزيد عن: ضبط مواطن حفر الباطن الصراف السعودية احتيال
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر سيتي
0
x
14:30
0
هيديرسفيلد تاون
تشيلسي
0
x
17:30
0
ليفربول
آرسنال
0
x
17:30
0
بيرنلي
الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد
0
x
16:15
0
إسبانيول
برشلونة
-
x
20:45
-
ريال مدريد
الدوري البرتغالي الممتاز
بورتو
-
x
21:15
-
فييرينسي
الدوري الإيطالي
أودينيزي
0
x
12:30
4
انتر ميلان
لاتسيو
1
x
15:00
1
أتلانتا
نابولي
2
x
15:00
2
تورينو
كالياري
-
x
20:45
-
روما
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
نهضة بركان - المغرب
0
x
17:00
0
الهلال - السودان
أسيك ميموزا - ساحل العاج
0
x
18:00
0
ادوانا ستارز - غانا
إنييمبا - نيجيريا
0
x
18:00
0
دجوليبا - مالي
إتحاد الجزائر - الجزائر
-
x
21:00
-
يانج أفريكانز - تنزانيا
الرجاء الرياضي - المغرب
-
x
21:00
-
فيتا كلوب - جمهورية الكونجو
المصري البورسعيدي - مصر
-
x
21:00
-
يونياو دو سونجو - موزمبيق
الدوري الفرنسي
سانت إيتيان
1
x
15:00
3
بوردو
كان
0
x
17:00
0
موناكو
مارسيليا
-
x
21:05
-
نيس
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/6/2018 5:50:00 PM