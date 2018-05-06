نجوم المونديال (39)| بوشـكاش .. أيقونة الكرة المجرية

"نجوم المونديال" زاوية يقدمها "الفجر الرياضي" وتستمر حتى انطلاق بطولة كأس العالم "روسيا 2018"، و يُلقي من خلالها الضوء على مسيرة أحد نجوم المونديال الذين حققوا إنجازات عظيمة سواء على المستوى الشخصي أو لمنتخبات بلادهم خلال تاريخ البطولة العالمية.

قبل 39 يومًا علي انطلاق بطولة كأس العالم "روسيا 2018" قررنا التوجه نحو المجر واخترنا واحد من أبرز أساطير الكرة العالمية "بوشكاش" أحد نجوم الجيل الذهبي للمنتخب المجري برفقة هيديكوتي وساندور كوتشيس وبوتسيك، شارك في 534 مباراة خلال مسيرته مع الأندية التي لعب لها وسجل 513 هدفًا، ولعب 84 مباراة خلال مسيرته الدولية وسجل 85 هدفًا واختير أفضل لاعب أوروبي في القرن العشرين عام 2000 من قبل مجلة "ليكيب" الفرنسية.

وُلد "بوشكاش" في الأول من أبريل لعام 1927 في "بودابست" بالمجر بدأ مسيرته الكروية عام 1943 ضمن صفوف فريق بودابست هونفيد والذي كان يتبع الجيش المجري، وشارك معه في 354 مباراة وسجل 357 هدفًا، وحقق لقب الدوري المجري 5 مرات، كما حصل علي لقب هداف البطولة 4 مرات خلال مشواره مع الفريق المدريدي.

عند إندلاع الثورة المجرية كان "بوشكاش" مع فريقه خارج المجر وعندما وصلته الأنباء رفض العودة لبلاده ليتم إيقافه عامين من جانب الإتحاد الاوروبي، وقررت الحكومة المجرية سحب الجنسية منه وحرمانه من دخول البلاد، وفي عام 1958 انتقل "بوشكاش" إلي ريال مدريد الأسباني والذي لعب ضمن صفوفه لمدة 8 سنوات وشارك في 180 مباراة وسجل 156 هدفًا، وتوج مع الملكي بلقب الدوري الاسباني 5 مرات وكأس ملك أسبانيا مرة، وحصل علي لقب هداف الدوري الاسباني 4 مرات خلال مشواره مع الفريق المدريدي، وفي دوري أبطال أوروبا لعب "بوشكاش" مع ريال مدريد 39 مباراة وسجل 35 هدف، منها رباعية في شباك إنتراخت فرانكفورت في نهائي البطولة عام 1960.

بدأت مسيرة "بوشكاش" الدولية عام 1945 وشارك في 84 مباراة دولية مع منتخب بلاده سجل خلالها 85 هدفًا، وفاز مع منتخب بلاده بالميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية 1952، وقد شارك في كأس العالم 1954 وحصل المنتخب المجري علي مركز "الوصيف" بعد الخسارة أمام ألمانيا الغربية 3/2 في النهائي.

بوشكاش حصل علي الجنسية الاسبانية بعدما قررت حكومة المجر سحب الجنسية المجرية منه بعد رفضه العودة للبلاد عقب إندلاع الثورة، وشارك مع المنتخب الاسباني في كأس العالم 1962 ولكنه لم يقدم أي إنجاز يذكر بالبطولة، وخرج منتخب اسبانيا من الدور ربع النهائي بعد الخسارة أمام تشيكوسلوفاكيا 1/0.

اعتزل بوشكاش كرة القدم عام 1967 ثم اتجه للعمل في مجال التدريب، وقاد عدة أندية أبرزها، نادي ديبورتيفو ألافيس الاسباني، و سان فرانسيسكو جولدن جيت، وفي موسم 1968/1969 تولي تدريب فريق فانكوفر، ثم نادي باناثنايكوس اليوناني من عام 1969 وحتى عام 1974، وعاد بعدها إلى التدريب في إسبانيا حيث درب نادي ريال مورسيا في موسم 1974/1975.

وفي عام 1975 درب نادي كولو كولو في تشيلي وتركه في عام 1977، وفي عام 1978 عاد إلى اليونان ودرب نادي إيك أثينا، وفي موسم 1979/1980 درب نادي المصري البورسعيدي وقدم معه عروضًا قوية وكان منافسًا قويًا علي لقب الدوري، اتجه بعدها إلي أمريكا وتولي تدريب سول دي أمريكا موسم 1984/1985 ا، وفي عام 1989 قام بتدريب نادي سيرو بورتينو، ثم رحل لتدريب فريق ساوث مالبورن واستمر معه حتي 1992و حقق معه لقب الدوري الاسترالي، وفي عام 1993 حصل علي عفو من الحكومة المجرية، وتم إسناد تدريب منتخب المجر له واستمر معه 4 سنوات ولكنه لم يحقق معه إنجاز يذكر، وابتعد بعدها عن التدريب نهائيًا بسبب ظروفه الصحية.

رحل "بوشكاش" عن عالمنا في 17 نوفمبر 2006 عن عمر ناهز الـ 79 عامًا.