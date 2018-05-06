بوردو يعبر سانت إتيان بثلاثية في الدوري الفرنسي

فاز بوردو اليوم على مضيفه سانت إتيان بنتيجة (3-1)، في المباراة التي احتضنها ملعب (جيوفروى جيشار) ضمن منافسات الجولة الـ36 من بطولة الدوري الفرنسي.

وبذلك الفوز، رفع بوردو رصيده من النقاط إلى 49 نقطة في المركز الـ8 مؤقتا، فيما تجمد رصيد سانت إتيان عند 52 نقطة في المركز الخامس مؤقتا.

وافتتح أصحاب الأرض التسجيل عن طريق ركلة جزاء سددها اللاعب ريمي كابيلا ليحرز الهدف الأول لفريقه (ق28).

ونجح الضيوف في إدراك هدف التعادل عن طريق اللاعب يونس سانكاري (30)، قبل أن يضيف مدافع الفريق جيوليس كوندي هدف التقدم لبوردو (ق36).

وفي الدقيقة (89) أهدر سانت إتيان فرصة التعادل بعدما فشل لاعبه ريمي كابيلا في تسجيل ركلة جزاء احتسبت للفريق قبل إنهاء اللقاء.

ولكن تمكن المهاجم البرازيلي مالكوم من إحراز الهدف الثالث لبوردو (ق90).