ألافيس يفوز على مالاجا في ملعبه

هزم ديبورتيفو ألافيس مضيفه مالاجا بثلاثية نظيفة، اليوم الأحد، على ملعب لاروزاليدا، في الجولة الـ36 من الدوري الإسباني.





وافتتح الضيوف التسجيل بهدف مبكر للغاية (ق3)، عبر مانويل جارسيا بمساعدة من فيكتور لوبيز، لينتهي الشوط الأول بتقدم ألافيس 1-0.





وفي الشوط الثاني، عزز البوسني إيرميدين ديميروفيتش من تقدم فريقه، بهدف ثان (ق68)، قبل أن يساعد زميله إباي جوميز في تسجيل الهدف الثالث، بعدها بدقيقتين (ق70).





وبهذا الفوز، رفع ألافيس رصيده لـ44 نقطة، ارتقى بها للمركز الـ13، في حين تجمد رصيد مالاجا، الذي هبط للدرجة الثانية، عند 20 نقطة في ذيل ترتيب الليجا.



