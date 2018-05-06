يحتفل اليوم الأحد (6 مايو 2018) الدولي البرازيلي دانييل ألفيس دا سيلفا والمعروف باسم "داني ألفيس"، نجم خط الدفاع والظهير الأيمن، الذي يلعب لباريس سان جيرمان الفرنسي، بحلول عامه الخامس والثلاثين (مواليد 5 مايو 1983)، ولد داني ألفيس) في جوازيرو وهي مدينة وبلدية تقع شرق البرازيل في ولاية باهيا.

بدأ داني ألفيس مشواره الكروي مع نادي باهيا في مباراة ضد نادي بارانا، في دوري الدرجة الثانية البرازيلي، وفاز 3-0، وتمكن اللاعب من صنع هدفين وحصل على ركلة جزاء سجلها لاعب آخر، ولذا شرع المدرب إيفاريستو دي ماسيدو بإعطائه مكاناً في الفريق ابتداء من ذلك الحين فصاعدا، قبل أن ينتقل على سبيل الإعارة إلى النادي الإسباني إشبيلية في الانتقالات الشتوية 2002.

وبعد موسم 2002-03، سافر ألفيس للعب في بطولة كأس العالم للشباب 2003 حيث حاز على كثير من الإعجاب وفازت البرازيل في البطولة، وكان ألفيس من بين أفضل 3 لاعبين بالبطولة، وبعد ذلك قدم إشبيلية عرضاً لانتقاله بشكل دائم.

وفي يونيو 2006 وافق إشبيلية على بيع ألفيس لليفربول الإنجليزي، لكن ليفربول لم يتمكن من دفع السعر الذي طلبه اشبيلية وكان تقريبًا 8 ملايين يورو، وفي ديسمبر 2006، وقع عقدا جديدًا مع اشبيلية، يمتد إلى عام 2012.

وحقق اللاعب البرازيلي نجاحًا في موسم 2006-07، فقد لعب 47 مباراة وسجل خمسة أهداف، كما لعب أيضًا في مباريات كأس الاتحاد الأوروبي وفاز بالكأس، ثم حصل في 2005 على الجنسية الإسبانية، مما يسمح له بتجاوز أي قيود بشأن عدد المباريات في خارج الاتحاد الأوروبي وإعفائه عند الحاجة إلى تصريح عمل للعب في أيٍ من بلدان الاتحاد الأوروبي.

وخلال 1 أغسطس 2007، قال ألفيس لقناة سبورت تي في البرازيلية "SporTV" أنه يريد ترك إشبيلية، وفي وقت لاحق أكد مجدداً رغبته في ترك إشبيلية لصحيفة ماركا الإسبانية، وقال بأنه يشعر بالسعادة بسبب اهتمام نادي تشيلسي الإنجليزي به، وبأنه لا يمكنه رفض هذه الفرصة.

وفي مقابلة مع قناة أنتينا 3 في 8 أغسطس، أكد ألفيس بأن وكيل أعماله كان في إنجلترا لبعض الوقت لدراسة عرض تشيلسي، داعياً إشبيلية لدراسة العرض على الأقل، ولكن في 16 أغسطس 2007، رفض إشبيلية عرض تشيلسي، وبعد 6 أيام فقط، رفض عرضين آخرين من تشيلسي للاعب.

ولذلك في وقت لاحق كشف ألفيس عن استياءه من رئيس إشبيلية خوسيه ماريا ديل نيدو، لأنه بدد عرض تشيلسي للحصول على خدماته، وأن فكرة انتقاله لتشيلسي قد انهارت مع تعاقد تشيلسي مع الظهير البرازيلي جوليانو بيليتي مقابل رسوم أقل بكثير، وبعد الحرب الكلامية بين الجمهور وألفيس ورئيس إشبيلية، أتت وفاة زميله في الفريق أنطونيو بويرتا، فقرر ألفيس البقاء مع إشبيلية، بعد المصالحة مع رئيس إشبيلية.

وفي 2 يوليو 2008، إنضم ألفيس لبرشلونة، بعد أن غادر إشبيلية وهو يبكي وقال إنه أحب أن يلعب لنادي إشبيلية مرة أخرى. مشيرًا إلى أنه جاء لإشبيلية ولداً وغادر رجلاً، وبعد ذلك أخذ في البكاء بالمؤتمر الصحفي، وكانت قيمة عقده 23 مليون يورو، مع حوالي 7 ملايين ترتبط بأدائه خلال المواسم التي سيقضيها مع برشلونة، مما يجعله أغلى مدافع في العالم وثالث أغلى لاعب ينتقل إلى برشلونة وقتذاك، وبلغت مدة العقد 4 سنوات، وبشرط جزائي بلغ 90 مليون يورو.

لعب ألفيس أول مباراة أوروبية له مع برشلونة ضد فيسلا كراكوف البولندي في تصفيات دوري أبطال أوروبا 2008-09 بالدور الثالث في 13 أغسطس 2008، وشارك في الدوري الإسباني بالمباراة الافتتاحية للموسم الجديد على مضيفه نومانسيا يوم 31 أغسطس 2008، لكن غاب داني ألفيس في 2009 عن نهائي دوري أبطال أوروبا بسبب الإيقاف؛ وتمكن برشلونة من الفوز على مانشستر يونايتد 2-0 وفاز بذلك بالثلاثية.

وفي موسم 2010-11 تمكن ألفيس من تسجيل 4 أهداف وصناعة 20 هدف، منها هدفين في دوري الأبطال، وفي ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في مباراة الذهاب ضد شاختار دونتسك الأوكراني تمكن من تسجيل هدف وصناعة آخر، حيث تمكن من إحراز ثنائية الدوري والأبطال في نهاية الموسم، وفي موسم 2011-12 تمكن ألفيس من إحراز لقب كأس ملك إسبانيا، وفي موسم 2012-13 فاز ألفيس بلقب الدوري للمرة الرابعة مع ناديه الكتالوني.

وفي موسم 2013-14 ارتدي ألفيس القميص رقم 22 تضامناً مع زميله صاحب الرقم سابقاً إيريك أبيدال بسبب مرضه بالسرطان، وخلال موسم 2014-15 أحرز ألفيس ثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال مع ناديه.

ثم اتجه نحو الأراضي الإيطالية يوم 27 يونيو 2016، لينضم إلى يوفنتوس ضمه بموجب عقد مدته سنتان قابل للتمديد إلى 3 سنوات، ولعب ألفيس أول مباراة رسمية له مع اليوفي يوم 20 أغسطس في الدوري ضد فيورنتينا وانتهت المباراة بفوز يوفنتوس بنتيجة 2–1، وسجل داني بيوم 21 سبتمبر 2016، أول هدف له مع يوفنتوس في الدوري ضد كالياري، وقد انتهت المباراة بنتيجة 4–0.

ولم يلبث سوي أقل من عام مع البيانكونيري، ففي يوم 12 يوليو 2017، أعلن نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان عن قدوم المدافع البرازيلي داني ألفيس لعاصمة الأنوار باريس، حيث وقع هناك عقدا مع الفريق الفرنسي مدته سنتان، وقد تم منحه الرقم 32.

وعلي الصعيد الدولي، فقد كانت أول مباراة لألفيس مع منتخب البرازيل في مباراة ودية غير رسمية ضد نادي الكويت الكويتي في 7 أكتوبر 2006 وظهر فيها كلاعب بديل، وبعد ثلاثة أيام، لعب أول مباراة دولية له في مباراة ودية ضد منتخب الإكوادور.

وتم ضم الظهير الأيمن لتشكيلة المنتخب البرازيلي لخوض بطولة كأس أمريكا الجنوبية 2007 (كوبا أمريكا)، ولعب أربع مباريات في البطولة بما في ذلك المباراة النهائية ضد الأرجنتين، حيث أنه صنع وسجل في الفوز 3-0.

وعلى الرغم من كونه أغلى ظهير أيمن في التاريخ وقتذاك، فقد كان غير قادر على اللعب بشكل منتظم مع المنتخب بسبب اختيار مايكون للعب في مكانه، وكان ألفيس علي دكة الاحتياط خلال كأس القارات 2009 بنصف النهائي ضد جنوب أفريقيا قبل أن يدخل ويسجل هدف الفوز، من ركلة حرة، والذي سجله علي طريقة هدف الظهير البرازيلي روبرتو كارلوس في الدقيقة 88 لتفوز البرازيل بالمباراة 1-0، كما سجل هدفا آخر بعيد المدى من ركلة حرة ضد إيران في 7 أكتوبر 2010.

وقد حاز الظهير الدولي البرازيلي داني ألفيس علي العديد من الإنجازات والألقاب المتعددة، وقد جاءت كالتالي :

(مع باهيا)

كامبيناتو دو نورديستي (مرتين): 2001، 2002.

كامبيناتو بايانو (مرة واحدة): 2001.

(مع إشبيلية)

كأس الاتحاد الأوروبي (مرتين): 2005–06، 2006–07.

كأس السوبر الأوروبي (مرة واحدة): 2006.

كأس ملك إسبانيا (مرة واحدة): 2007.

كأس السوبر الإسباني (مرة واحدة): 2007.

(مع برشلونة)

الدوري الإسباني (ست مرات): 2008–09، 2009–10، 2010–11، 2012–13 2014–15، 2015–16.

كأس ملك إسبانيا:(أربع مرات): 2008–09، 2011–12، 2014–15، 2015–16.

كأس السوبر الإسباني (أربع مرات): 2009، 2010، 2011، 2013.

دوري أبطال أوروبا (ثلاثة مرات): 2008–09، 2010–11، 2014–15.

كأس السوبر الأوروبي (ثلاث مرات): 2009، 2011، 2015.

كأس العالم للأندية (ثلاث مرات): 2009، 2011، 2015.

(مع يوفنتوس)

الدوري الإيطالي (مرة واحدة): 2016–17.

كأس إيطاليا (مرة واحدة): 2016–17.

(مع باريس سان جيرمان)

كأس الأبطال الفرنسي (مرة واحدة): 2017.

الدوري الفرنسي (مرة واحدة): 2017.

(مع المنتخب)

كأس العالم للشباب تحت 20 سنة: 2003.

كوبا أمريكا (مرة واحدة): 2007.

كأس العالم للقارات (مرتين): 2009، 2013.

(الفردية)

أفضل لاعب في كأس الاتحاد الأوروبي (مرة واحدة): 2006.

أفضل لاعب في كأس السوبر الأوروبي (مرة واحدة): 2006.

فيفا برو العالمي الحادي عشر (مرة واحدة): 2009.

فريق السنة من المجلات الرياضية الأوروبية (أربع مرات): 2006–07، 2008–09، 2009–10، 2010-11.

فريق السنة من الاتحاد الأوروبي (مرتين): 2007، 2009.

أفضل مدافع في الدوري الإسباني (مرة واحدة): 2009.