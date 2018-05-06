ضمن كارديف سيتي الويلزي التأهل للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد تعادله دون أهداف مع ريدينغ، اليوم الأحد، ليصبح ثاني المتأهلين من دوري الدرجة الأولى هذا الموسم.



وأنهى كارديف الدوري برصيد 90 نقطة، بفارق نقطتين عن فولهام ثالث الترتيب، الذي تعرض لخسارة مفاجئة 1-3 أمام برمنغهام سيتي في الجولة الأخيرة للمسابقة.



وسيظهر كارديف في دوري الأضواء لأول مرة منذ موسم 2013-2014.