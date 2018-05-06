أرقام خيالية لعقارات تَركة الشيخ صالح الراجحي

أعلنت الشركة المسوقة والمنظمة لمزادات عقارات تركة الشيخ صالح الراجحي العقارية، عن القيمة الإجمالية، التي حققنهت مبيعات التركة حتى الآن.





وأوضحت الشركة، أن القيمة الإجمالية، التي حققتها مبيعات 50 عقارًا في 8 مزادات، حتى الآن بلغت 3.19 مليار ريال، لافته إلى نجاح المزاد الثامن من مزادات التركية العقارية.





وأضافت أن المزاد الثامن، الذي أقيم بداية هذا الأسبوع في الخبر تم على 16 عقارًا في كل من الدمام والخبر، في المنطقة الشرقية، بالإضافة إلى أراضي وعمائر وفندقًا ومستشفى.



