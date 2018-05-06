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أرقام خيالية لعقارات تَركة الشيخ صالح الراجحي

الأحد 06/مايو/2018 - 05:36 م
أرقام خيالية لعقارات تَركة الشيخ صالح الراجحي
أرشيفية
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أعلنت الشركة المسوقة والمنظمة لمزادات عقارات تركة الشيخ صالح الراجحي العقارية، عن القيمة الإجمالية، التي حققنهت مبيعات التركة حتى الآن.

وأوضحت الشركة، أن القيمة الإجمالية، التي حققتها مبيعات 50 عقارًا في 8 مزادات، حتى الآن بلغت 3.19 مليار ريال، لافته إلى نجاح المزاد الثامن من مزادات التركية العقارية.

وأضافت أن المزاد الثامن، الذي أقيم بداية هذا الأسبوع في الخبر تم على 16 عقارًا في كل من الدمام والخبر، في المنطقة الشرقية، بالإضافة إلى أراضي وعمائر وفندقًا ومستشفى.

وأشارت الشركة، إلى أن هذا المزاد شهد منافسة عالية بين المستثمرين؛ نظرًا للميزات الاستثمارية للعقارية المطروحة خلاله، لافته إلى أن مبيعات هذا المزاد فاقت أرقام المبيعات المتوقعة.
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