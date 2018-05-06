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بركان هاواى يواصل قذف الحمم.. وتحذيرات من الغازات السامة (فيديو)

الأحد 06/مايو/2018 - 05:39 م
بركان هاواى يواصل قذف الحمم.. وتحذيرات من الغازات السامة (فيديو)
بركان هاوى
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خاطر عبادة
 

استمر تدفق الحمم البركانية من بركان كيلاويا، فى هاواى بعد تسجيل مئات الهزات الأرضية، وأجبر السكان المحليين على الفرار من المنطقة.


وتظهر لقطات جديدة صخرة منصهرة تواصل قذف الحمم البركانية فى الهواء بشكل مكثّف، والتى تسبّبت فى تدمير 5 منازل على الأقل، وفقاً لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية اليوم.


وبدأ الثوران البركانى الخميس، وأعقبه زلزالاً بقوة 6.9 درجة بمقياس ريختر فى اليوم التاى، وأمرت السلطات المحلية بإخلاء لييلانى إستيتس وحدائق لانيبونا فى جزيرة هاواي الكبيرة حيث بدأت الحمم تتدفق نحو المناطق السكنية.

 

وقال مرصد البراكين في هاواى، إنّه رصد 8 فتحات بركانية يبلغ طول كل منها مئات الامتار فتحت فى المنطقة منذ يوم الخميس، فى حين بدأ النشاط يستقر، ومن المتوقع أن تطلق فتحات إضافية المزيد من الحمم.

كما حذّرت السلطات المحلية من تحوّل بركان هاواى إلى كارثة محلية عبر تعريض السكان للخطر جراء كثافة غازات الكبريت السامة، والتى تهدد الحياة.

 

 

المزيد عن: عالم بركان هاواى اخبار أمريكا
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