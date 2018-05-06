تطورات جديدة في صفقة شقيق مدافع الزمالك مع الأهلي

يسعي مسئولو النادي الأهلي للتعاقد مع مدافع مميز خلال الفترة الحالية لتعزيز الخط الدفاعي للفريق تحضيراً للموسم المقبل.





ودخل الأهلي في مفاوضات مع أحمد علاء مدافع فريق الداخلية وهو شقيق مدافع الزمالك محمود علاء لضمه في الفترة الحالية.





وأكد علاء عبد العال المدير الفني لفريق الداخلية على أن إدارة النادي تلقت بالفعل عرضاً رسمياً من الأهلي للتعاقد مع المدافع أحمد علاء.





وسيعقد مجلس إدارة النادي اجتماعاً يوم الإثنين المقبل بحضور أعضاء المجلس للرد على العرض المقدم من الأهلي لضم أحمد علاء في الفترة القادمة.