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رسالة ظافر العابدين لـ أهالي بورسعيد

الأحد 06/مايو/2018 - 05:23 م
رسالة ظافر العابدين لـ أهالي بورسعيد
ظافر العابدين
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بعث الفنان ظافر العابدين، رسالة شكر لأهالى بورسعيد على حسن استقباله أثناء تصوير مشاهد فى مسلسل " ليالى أوجينى".


وغرد ظافر العابدين،عبر "تويتر"  ناشرا صورا برفقه عدد من الأهالي  قائلا: " شكرا بورسعيد على حسن الضيافة".


وتدور أحداث مسلسل " ليالى أوجينى"، فى فترة الأربعينيات، وهو مأخوذ عن فورمات إسبانى، سيناريو وحوار إنجى القاسم، وسما عبد الخالق، إخراج هانى خليفة، بطولة ظافر العابدين وأمينة خليل وانتصار وإنجى المقدم وأسماء أبو اليزيد وكارمن بصيبص وخالد كمال ومريم الخشت ومراد مكرم وليلى عز العرب، ويعد المسلسل اللقاء الأول بين ظافر وأمينة خليل فى الدراما التليفزيونية.

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